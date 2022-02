L’abbiamo conosciuto ed amato nel film ‘Il principe cerca moglie’, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi Sammi? Cosa abbiamo scoperto.

Siamo certi che in molti se lo sono chiesti in queste ultime settimane: che fine ha fatto uno dei protagonisti indiscussi del film ‘Il principe cerca moglie’?

Forse non tutti lo sanno, ma proprio qualche settimana fa è andata nuovamente in onda il film ‘Il principe cerca moglie’. Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 1988, la pellicola non soltanto ha riscosso un successo impressionante sin da subito, ma continua ad essere amatissima ancora adesso, nonostante siano trascorsi ben 34 anni dalla sua uscita. Vi siete mai chiesti, però, che fine abbiano fatto i suoi protagonisti? Appurato che conosciamo benissimo Eddie Murphy e sappiamo la sua incredibile carriera, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo compagno di viaggio? Stiamo parlando proprio di lui: il simpaticissimo Arsenio Hall, che nel film ha vestito i panni di Sammi. Ebbene. Cosa sappiamo esattamente su di lei adesso? Che fine ha fatto oggi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Che fine ha fatto oggi Sammi, uno dei protagonisti de Il principe cerca moglie?

Concentrato sulle avventure di Akeem, un giovane principe africano, che decide di recarsi a New York per trovare moglie, ‘Il principe cerca moglie’ è uno di quei film che ancora adesso, a distanza di 34 anni dalla sua uscita in tutte le sale cinematografiche, continua a riscuotere un successo davvero impressionante. E ce lo dimostra proprio il fatto che, qualche settimana fa, è andata in onda per l’ennesima volta su Italia Uno. Cosa sappiamo, però, su uno dei suoi protagonisti? Sammi, come sappiamo, ha vestito i panni di Akeem nel film, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi?

Sono trascorsi ben 34 anni da ‘Il principe cerca moglie’, eppure sono tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi Sammi. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo Arsenio Hall non ha affatto interrotto la sua professione da attore. Protagonista di tantissime pellicole di successo, sembrerebbe che l’attore sia uno dei protagonisti del sequel ‘Il principe cerca figlio’.

Eccolo oggi, Arsenio Hall. Che dire? È sempre identico, vero?