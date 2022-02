Stavano per lasciarsi ma Maria De Filippi blocca tutto: colpo di scena a Uomini e Donne, cosa è successo nell’ultima registrazione.

I colpi di scena, a Uomini e Donne, sono sempre all’ordine del giorno. E, a quanto pare, non sono mancati neanche nell’ultima registrazione della trasmissione, che si è tenuta ieri. Come sappiamo tra le registrazioni e la messa in onda della puntate trascorrono diversi giorni, ma noi siamo pronto a svelarvi alcune interessanti anticipazioni.

Secondo quanto riporta Uomini e Donne Classico e Over, una delle frequentazioni nate in studio era sul punto di terminare. A risolvere tutto, però, ci ha pensato Maria De Filippi. Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, la sorella di Gemma ammette: “Ci sono momenti in cui devo spegnere la tv”

Uomini e Donne, la frequentazione sta per chiudersi ma Maria De Filippi blocca tutto

Nasceranno nuove coppie prima del termine di questa stagione di Uomini e Donne? È la domanda che i telespettatori della trasmissione di Canale 5 si chiedono, seguendo le avventure del trono più famoso della tv. Tra le storie più interessanti delle ultime settimane c’è senza dubbio quella nata tra Ida ed Alessandro. Tra i due è nato subito un bel feeling, che sta portando avanti la conoscenza da diverse settimane. Non mancano, però, i problemi. Alcuni comportamenti di Alessandro hanno fatto crescere molta insicurezza in Ida, che non crede molto all’interesse del cavaliere. A peggiorare la loro situazione è stata la decisione di Ida di dare il numero ad Ottavio, una new entry del parterre maschile. Ieri li abbiamo lasciati così… cosa è success nell’ultima registrazione?

Stando alle anticipazioni trapelate, le incomprensioni tra i due protagonisti del trono Over continuano, a tal punto che dopo l’ennesimo litigio avevano deciso di chiudere. È stata Maria De Filippi, col suo intervento, a far cambiare loro idea, riavvicinandoli.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, gravidanza in arrivo? L’amatissima coppia potrebbe dare una grande notizia

Per scoprire tutti i dettagli, però, dovremmo attendere la messa in onda della puntata. Secondo voi potrà esserci un futuro tra Ida e Alessandro?