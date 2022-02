Uomini e Donne, vi ricordate la non scelta di Nicolò Brigante? Dopo il programma ha realizzato il suo grande sogno

Circa 4 anni fa Nicolò Brigante uscì dal programma con Virginia Stablum, ma cosa fa oggi la ragazza non scelta dal bel siciliano?

Era la stagione 2017/2018 e sul trono classico sedeva l’imprenditore siciliano Nicolò Brigante, all’epoca non ancora venticinquenne. Originario di Catania, il giovane fece un percorso ricco di emozioni grazie anche al carattere forte e deciso delle due corteggiatrici che lottarono fino alla fine per conquistarlo.

Alla fine il ragazzo decise di uscire dal dating show insieme a Virginia Stablum, con la quale però la storia finì dopo poco tempo senza che mai si sapesse cosa abbia portato davvero alla rottura. Nel 2019 Nicolò partecipò a Temptation Island Vip.

Ricordate però chi era la rivale di Virginia? La sua avventura nel programma fu parecchio travagliata dal momento che Tina Cipollari e Gianni Sperti la accusavano di essere fidanzata con qualcuno all’esterno della trasmissione.

Un’accusa sempre respinta da Marta, che si difese in maniera molto ferma da tali insinuazioni. Ma cosa fa oggi, a distanza di circa 4 anni da quell’esperienza?

Fu la corteggiatrice non scelta da Nicolò Brigante, oggi è fidanzata e la sua vita ha avuto una grande svolta

Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, Marta Pasqualato raccontò di essere una studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Medicina. Un paio di anni dopo ha concluso la sua carriera universitaria e si è laureata realizzando così il suo grande sogno.

Il suo temperamento forte e deciso hanno fatto sì che l’affezionato pubblico di Uomini e Donne la ricordi ancora oggi come una delle protagoniste storiche della trasmissione. Dopo la delusione della non scelta di Brigante, la bella veneziana ha intrapreso una relazione con Simone Stinà, ma i due si sono lasciati nel 2019. Oggi è di nuovo felice accanto all’attuale fidanzato, Nicolò Del Mela, che appare in molti dei suoi scatti social e con cui convive.

Bisogna ammettere che il camice bianco dona moltissimo a Marta: un traguardo che merita complimenti vivissimi per la tenacia dimostrata.