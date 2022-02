Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 27 Febbraio: trionfa l’amore in studio, chi ci sarà.

Dopo l’imperdibile puntata di ieri Sabato 26 Febbraio, non potete assolutamente non chiudere la settimana in bellezza con un nuovo appuntamento di Verissimo. Dopo la consueta puntata della Domenica pomeriggio con Maria De Filippi e i ragazzi di Amici, Silvia Toffanin accompagnerà il suo pubblico con il suo programma fino a qualche istante prima di Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Così come quella di ieri ed anche tutti gli appuntamenti scorsi, anche la puntata di Domenica 27 Febbraio di Verissimo sarà totalmente imperdibile. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate sul sito Mediaset Play, infatti, si legge che si alterneranno tantissimo ospiti alla ‘corte’ di Silvia Toffanin. E che tutti si lasceranno a degli emozionanti racconti inediti sulla loro vita, ma anche sulla loro carriera. Questa settimana, nello studio televisivo di Cologno Monzese pervade l’amore! Alla padrone di casa, infatti, non solo si racconterà un’amatissima coppia di sportivi, ma anche due giovanissimi ragazzi che sono diventati genitori da pochissimo tempo. Ma non solo. Scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Leggi anche –> “E’ stato un colpo basso”: a Verissimo racconta il suo periodo triste

Anticipazioni Verissimo della puntata del 27 Febbraio: benvenuta all’amatissima attrice!

Vi consigliamo vivamente di non perdervi affatto la puntata di Verissimo di Domenica 27 Febbraio. Perché? Il motivo è semplicissimo: ne vedremo davvero delle belle! Le anticipazioni, infatti, ci dicono che non solo sarà ricca di ospiti imperdibili, ma che pullulerà di personaggi fantastici.

Pronti a scoprire anche voi ogni cosa nel minimo dettaglio? Eccoli qui:

Kabir Bedi: reduce alla sua ultimissima esperienza nella casa del GF Vip, l’amatissima attore di Sandokan si racconterà ampiamente a Silvia Toffanin. Analizzando il suo percorso, il buon Bedi spiegherà cosa ha significato per lui mettersi in gioco;

Leggi anche –> Ha recitato al fianco di Kabir Bedi nel mitico ‘Sandokan’, ma che fine ha fatto oggi?

Rita Pavone;

Fausto Leali;

Fabio Fognini e Flavia Pennetta: l’amatissima coppia di sportivi sarà in studio e si svelerà tra sport, vita privata e i loro tre figli;

l’amatissima coppia di sportivi sarà in studio e si svelerà tra sport, vita privata e i loro tre figli; Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro è una storia davvero incredibile! Si sono conosciuti nella casa del GF Vip poco più di due anni fa e, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Qualche giorno fa, infine, sono diventati genitori del piccolo Gabriele. In studio, ovviamente, non saranno da soli, ma ci sarà anche lei: Eleonora Giorgi, divenuta anche lei nonna per la prima volta;

la loro è una storia davvero incredibile! Si sono conosciuti nella casa del GF Vip poco più di due anni fa e, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Qualche giorno fa, infine, sono diventati genitori del piccolo Gabriele. In studio, ovviamente, non saranno da soli, ma ci sarà anche lei: Eleonora Giorgi, divenuta anche lei nonna per la prima volta; Giusy Buscemi: la stiamo vedendo adesso a Doc-nelle tue mani nelle vesti da psicologa, ma l’attrice ed ex Miss Italia vanta di una carriera intramontabile. A Verissimo, parlerà della sua vita da mamma e carriera;

Leggi anche –> Anticipazioni Doc-nelle tue mani, puntata del 24 Febbraio: Andrea ed Agnese sempre più vicini, ma accadrà l’inimmaginabile

Una puntata imperdibile, dedicata all’amore, ma anche ai talenti nostrani.