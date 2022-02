Avete mai visto la casa di Ciro Immobile? Mega villa, da restare a bocca aperta

Dove vivono Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena: la loro casa è qualcosa di davvero spettacolare, le immagini lasciano senza fiato.

Vero orgoglio del calcio italiano, Ciro Immobile è attualmente il capocannoniere della Lazio e anche un uomo dedito alla famiglia che ha costruito nel 2014 con la bellissima Jessica Melena, modella sua coetanea divenuta negli anni una vera star dei social.

Insieme ai loro tre bellissimi bambini Michela, Giorgia e Mattia, i due vivono in una casa spettacolare che dovrebbe trovarsi a Roma o poco distante. Spesso è Jessica ad immortalare momenti della loro vita quotidiana e dai post pubblicati si può intravedere qualche scorcio della lussuosa villa divenuta il loro nido d’amore.

Ad esempio, tempo fa, la 31enne ha condiviso su Instagram un video in cui mostrava la magnifica sorpresa ricevuta dal marito per celebrare i primi 6 anni di matrimonio. Una scia di petali di rose rosse dal salotto al giardino: dalle immagini si nota che il colore predominante nella fantastica dimora è il bianco e che la casa ha delle vetrate enormi.

La casa di Ciro Immobile lascia di stucco: non ci crederete

Il marmo bianco quindi è la caratteristica principale nella strepitosa villa del campione campano che è circondata da un ampio spazio verde. Spettacolari gli scatti che ritraggono il salotto open space dove si trovano due divani: in occasione del Natale, l’ambiente diventa ‘magico’ con la presenza dell’albero.

Imperdibili poi le immagini della cameretta in cui dormono le bambine in cui i letti, la scrivania e tutto il resto è di colore viola. La stanza più sorprendente della casa è quella ‘cinema’, nascosta da poltrone e moquette rossa in cui spesso la famiglia appare riunita nei tanti scatti pubblicati dalla Melena.

Lo stile dell’ambiente è decisamente moderno, pur conservando un’atmosfera familiare ed accogliente: un vero sogno!