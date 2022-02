Beautiful Anticipazioni, Steffy è incinta: il test di paternità darà un esito shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

In Beautiful sta per scoppiare una vera e propria bomba. Nelle ultime settimane, al centro della trama c’è il clamoroso tradimento di Steffy e Liam. I due, infatti, hanno trascorso una notte di passione, tradendo i rispettivi partner, Finn e Hope. Un tradimento che Liam vorrebbe raccontare alla moglie, ma che la Forrester, invece, vorrebbe tenere nascosto. Steffy, però, dovrà fare i conti con un “imprevisto” inaspettato: scoprirà di essere incinta!

A questo punto, quindi, sarà impossibile nascondere quanto è accaduto: Steffy non può non sapere con certezza chi è il papà del suo figlio. Sarà Finn o Liam? Se non temete spoiler e volete conoscere la risposta, continuate a leggere.

Beautiful Anticipazioni, Steffy scopre di essere incinta: il test svelerà chi è il papà

Ebbene sì! Nelle prossime puntate di Beautiful si scoprirà che Steffy Forrester è in dolce attesa. Una bellissima notizia, se non fosse che la figlia di Ridge ha tradito il suo compagno Finn con il suo ex storico, Liam Spencer. Questo costringerà Steffy a sconvolgere il suo piano di tenere nascosto il tradimento e dovrà rivelare tutta la verità a Finn, proprio come Liam farà con Hope. Tutti si chiederanno: chi è il papà del bambino?

Per scoprirlo serve un test di paternità, che darà un esito sconvolgente: il papà del bambino è Liam! Una verità che sconvolgerà le dinamiche di entrambe le coppie, ma c’è un retroscena incredibile. Il risultato del test darà come papà Liam, ma in realtà il test è stato manipolato: il vero padre è Finn! Ma chi ha manipolato il test?

È stato Vinny, l’amico e coinquilino di Thomas Forrester. Il ragazzo ha fatto tutto questo proprio con l’obiettivo di dividere Liam e Hope ed “aiutare” l’amico a conquistare la Logan.

A scoprire tutto è proprio Thomas e indovinate un po’? A sorpresa il figlio di Ridge farà emergere la verità, raccontando tutto ai diretti interessati. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli su questo incredibile colpo di scena!