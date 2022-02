Can Yaman, la mamma e quel retroscena da brividi: non tutti lo sanno

Can Yaman, avete mai visto la sua splendida mamma? Si chiama Guldem Hanim, conosciamola meglio: il retroscena che in pochi sanno

L’attore e modello turco Can Yaman non ha certo bisogno di presentazioni. E’ sicuramente uno dei volti che ha fatto breccia nel nostro cuore dal suo esordio televisivo in Italia.

Il fascino dell’attore conquista proprio tutti. Siamo tutti in attesa di rivedere il suo grande ritorno in tv con la nuovissima fiction ‘Viola come il mare‘ che dovrebbe fare debuttare sul piccolo schermo in primavera. Le fan del noto attore turco sono tutte in fibrillazione!

Cosa sappiamo della sua vita sentimentale? L’attore sulle questioni di cuore è piuttosto riservato, per cui non sappiamo se attualmente ha legami sentimentali.. Sappiamo però che c’è una persona alla quale Can Yaman è molto legato, la sua mamma. L’avete mai vista? Si chiama Guldem Hanim, ed ora la conosciamo meglio!

Avete mai visto la mamma di Can Yaman? Il retroscena che non tutti conoscono

Si chiama Guldem Hanim ed è la mamma di Can Yaman, uno degli attori più amati di sempre. Mamma Guldem è sicuramente la più grande sostenitrice di suo figlio Can, è una mamma molto presente. Lo si può vedere innanzitutto dalla sua pagina Instagram dove non perde occasione per elogiarlo, il che dimostra quanto la donna sia orgogliosa di suo figlio.

Quanti anni ha la mamma di Can Yaman? Guldem Hanim dovrebbe avere poco più di 50 anni. E’ una donna bellissima, dal sorriso raggiante ed una chioma folta e lunga, come si può infatti vedere dagli scatti che possiamo trovare in giro sui social. Guldem Hanim nella vita è un insegnante di Lettere. Vi starete domandando, chi è il compagno di Guldem, mamma di Can Yaman? In pochi conosceranno questo retroscena.

La vita sentimentale della donna è stata un po’ ‘travagliata’. Guldem Hanim è stata sposata con Guven Yaman, papà del noto attore. Tuttavia il matrimonio è durato poco, quando Can aveva soli 5 anni i due si sono separati. Nonostante la separazione però, mamma Guldem e papà Guven sono rimasti in ottimi rapporti, proprio per il bene di Can che ha ancora oggi con la sua famiglia un legame molto forte, anzi potremmo dire che per l’attore la famiglia è un vero e proprio punto di riferimento.