Con chi è sposata Emanuela Aureli? Età, laurea e carriera di suo marito

Il suo talento lo conosciamo benissimo, ma non tutti sanno con chi è sposata Emanuela Aureli: scopriamo insieme chi è suo marito!

Emanuela Aureli è la prova vivente che il vero talento in tv esiste ed è riconoscibile: la bravissima imitatrice originaria di Terni è una delle donne più poliedriche e preparate nell’intero panorama artistico italiano.

Il suo debutto avvenne nel lontano 1992 a La Corrida quando era ancora una liceale e fu sua madre ad iscriverla al programma, come ha raccontato lei stessa in tv a Caterina Balivo.

Dopo quel banco di prova, per lei si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo: Stasera mi butto… e tre, Su le mani, Domenica In, Buona Domenica, sono tanti i programmi che l’hanno vista protagonista fino a diventare la coach di Tale e Quale Show.

Se la sua arte non ha bisogno di presentazioni, della sua vita privata cosa sappiamo? Conosciamo meglio suo marito!

Chi è Sergio Di Folco, marito di Emanuela Aureli: cosa c’è da sapere su di lui

Emanuela ha incontrato l’uomo della sua vita nel 2012: si tratta di Sergio Di Folco, con cui è convolata a nozze nel 2015: “Io e Sergio ci siamo conosciuti in una discoteca, dove io non vado mai. Una mia amica un giorno dopo Tale e Quale Show mi dice di andare per farmi conoscere un suo amico. Tra me e questo amico suo andò male: mio marito, che era lì ad una festa, si è avvicinato. Io ero stata sempre sfortunata in amore“, raccontò l’artista a Vieni da me.

Nato a Sora (Frosinone) il 9 gennaio 1980, Sergio si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari e in International Studies alla Link Campus University of Malta. Nel 2017 è diventato segretario generale nazionale del Sip, Sindacato autonomo di Polizia. Nel corso della sua carriera ha preso parte alla missione di pace in Kosovo.

Inoltre, è stato anche assessore comunitario e comunale di Rocca D’Arce e attualmente è professore universitario alla Nicolò Cusano presso il Master in Antiterrorismo Internazionale. È stato anche insignito del titolo di Cavaliere di Merito del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio.

Di lui, Emanuela raccontò a DiPiù: “Avevo promesso a me stessa che non mi sarei mai più innamorata perché avevo già sofferto troppo. Poi è arrivato lui e mi ha fatto cambiare idea. Oggi posso dire che non sono mai stata così felice”.