Oggi conosciamo Clizia Incorvaia così, ma ricordate com’era qualche anno fa? Spunta una vecchia foto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una coppia bellissima e adesso stanno vivendo un momento magico. Da una settimana sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Il lieto annuncio è arrivato sui social, dove hanno riportato una foto meravigliosa con a corredo una didascalia che dice tutto: “Benvenuto al mondo”.

Questa nascita suggella l’amore tra Clizia e Paolo, nato due anni fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, nell’edizione 2020. La donna è madre per la seconda volta, la prima figlia, Nina, è nata dal matrimonio con il cantante Francesco Sarcina. Clizia è bellissima, elegante, armoniosa, oggi la vediamo così, ma l’avete mai vista qualche anno fa? Vediamo il cambiamento.

Clizia Incorvaia, com’era qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete i cambiamenti

E’ diventata mamma per la seconda volta del piccolo Gabriele, nato circa una settimana fa dall’amore con Paolo Ciavarro. La primogenita di Clizia Incorvaia è frutto invece della precedente relazione con Francesco Sarcina.

Lei è una donna bellissima, ed è una modella e un’influencer oggi famosa, tanto da essere seguita su instagram da oltre settecento mila follower. E’ stata il volto di diversi spot pubblicitari e vanta anche la partecipazione a Pechino Express nel 2016 con il suo ex marito. Ha preso parte anche a diversi programmi come Markette e Chimabretti Night e ha debuttato sul grande schermo, nel 2014, nel film di Simone Cusumano Flashback. Nel 2020 è stata concorrente del GF Vip ed è proprio lì che ha conosciuto nuovamente l’amore con Ciavarro. Da allora non si sono più separati e oggi formano una meravigliosa famiglia. Clizia è una donna molto avvenente, carnagione chiara, occhi grandi e azzurri, capelli biondi: ma ricordate com’era qualche anno fa?

Questo è uno scatto preso dal suo seguitissimo profilo social datato al 20 agosto 2017. Sono passati pochissimi anni, ma qualche cambiamento c’è stato. La modella aveva allora i capelli più corti rispetto ad oggi e osservando con attenzione notiamo anche il colore. In questa foto sono molto più chiari, adesso, li porta biondi con qualche sfumatura sul castano. A parte i piccoli dettagli, non ci sono stati forti cambiamenti. Clizia è sempre stata una donna bellissima e il tempo ne accresce solo la bellezza.