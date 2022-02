Elisabetta Canalis svela un retroscena inedito su George Clooney: l’avreste mai immaginato? Le parole dell’ex velina di Striscia.

Con la loro storia d’amore, George Clooney ed Elisabetta Canalis. Seppure di due generazioni e nazionalità differenti, l’ex velina di Striscia la Notizia e il divo hollywoodiano si sono amati dal Luglio del 2009 fino al 2011, facendo innamorare chiunque li vedesse.

Attualmente, le strade di George Clooney ed Elisabetta Canalis sono completamente divise. L’ex velina di Striscia, come ben sappiamo, è felicemente sposata con Brian Perri, famoso e rinomato chirurgo italo-americano, ed è madre di Skyler. L’amato ed apprezzato attore, invece, è sposato con l’avvocato Amal dal 2014. E, negli anni seguenti, è diventato papà di Ella ed Alexander. Nonostante questo, però, l’affetto che c’è tra la Canalis e Clooney continua ad essere forte ed immenso. Qualche mese fa, nel corso di una puntata di ‘Vita da copertino’, la bella Elisabetta ha raccontato al mitico Santo Pirrotta un inedito retroscena sul suo ex compagno. Si tratta di un ‘aneddoto’ davvero incredibile, ma che soprattutto l’animo buono ed umile dell’attore. Capiamone qualche cosa in più.

Elisabetta Canalis e George Clooney, spunta un retroscena inedito: l’avreste mai detto?

Nel corso di una puntata di ‘Vita da copertina’, programma andato in onda su TV 8 e condotto da Elisabetta Canalis, l’ex velina di Striscia la notizia non ha potuto fare a meno di ripercorrere una delle sue precedenti storie d’amore. Per circa due anni, come dicevamo poco fa, la splendida sarda è stata legata a George Clooney. Ed è proprio su di lui che, a distanza di anni, ha raccontato un retroscena davvero inedito.

Di risposta ad una dichiarazione che il divo hollywoodiano ha rilasciato sul suo conto, Elisabetta Canalis ha raccontato un lato ‘nascosto’ del buon Clooney. “Posso dire una cosa bellissima di quando comprò Villa Oleandra. La conditio sine qua non era che restassero a servizio due portoghesi che già lavoravano nella villa”, ha raccontato l’ex velina. Spiegando, inoltre, quanto queste due persone fosse eccezionali e professionali. “George ha persino regalato loro la casa in cui abitano, un gesto carino”, ha ricordato ancora. Ma non solo. Seppure abbia trascorso degli anni davvero indimenticabili accanto al bel George, Elisabetta non può fare a meno di ricordare l’esposizione mediatica di quel periodo. “Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente”, ha concluso.

Immaginavate un retroscena del genere?