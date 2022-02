Dopo Vite al Limite sorride ad un futuro diverso e sicuramente migliore, ma avete visto com’era prima? Tutt’altra persona: clamoroso!

Sono davvero tantissimi i pazienti che, nel corso di queste dieci edizioni, si sono rivolti al dottor Nowzaradan. E che, grazie al suo programma, sono riusciti a cambiare radicalmente. Ne è l’esempio lampante anche il protagonista di questo nostro articolo.

Leggi anche –> Grossa soddisfazione per il dottor Nowzaradan: dopo Vite al Limite è così, ma non immaginereste mai com’era prima

Seppure poco presente sui social, siamo riusciti ugualmente a rintracciarlo. E, dando uno sguardo approfondito al suo canale, abbiamo capito quanto la sua vita sia fortemente cambiata dopo aver presto parte a Vite al Limite. Nella foto riproposta in alto, infatti, il paziente del dottor Nowzaradan appare decisamente diverso rispetto a come si è presentato nella clinica di Houston. E consapevole del futuro decisamente migliore che si apprestava a vivere dopo il programma. Siete curiosi, però, di vedere com’era prima? Il cambiamento c’è stato, ve lo assicuriamo. Pensate, quando è entrato a far parte della clinica, il trentacinquenne del Texas pesava quasi 350 kg. E, dopo tanto impegno e costanza, ne è uscito con ben 164 kg. Un record unico, quindi! Scopriamo insieme com’era prima del programma: è tutt’altra persona, ve lo garantiamo!

Leggi anche –> Pesava 274 kg prima di Vite al Limite: dopo è diventata un’altra persona, incredibile!

Prima di Vite al Limite era tutt’altra persona: oggi sorride ad un futuro diverso, eccolo

Chi lo dice che le trasformazioni choc non esistono? Il protagonista di questo nostro articolo ne è la prova vivente. Entrato a far parte di Vite al Limite nel corso della sua sesta stagione, il trentacinquenne del Texas si è dimostrato intenzionato sin da subito a ritornare in forma. E non ha mai perso occasione di poter ribadire quanto fosse importante per lui cambiare vita. È stato così? Assolutamente si! Da un massimo di 339 kg, il paziente è dimagrito 164 kg, arrivando a pesare 175 kg.

Leggi anche –> Pazzesco a Vite al Limite! Dimagrisce quasi 110 kg: eccola, da restare a bocca aperta

Chi poteva essere il protagonista di questo nostro articolo, se non lui David Bolton? Entrato in clinica insieme a suo fratello Benji, l’uomo ha dato vita ad una trasformazione davvero choc. Siete curiosi, però, di vedere com’era prima? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, prima era tutt’altra persona.

Che dire? Vite al Limite gli ha cambiato vita radicalmente. Ad oggi, come dicevamo precedentemente, non sappiamo come sia diventato. Ci auguriamo, però, che non abbia smarrito la ‘dritta via’.