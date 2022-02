Al GF Vip Jessica e Barù sono sempre più vicini: stanotte la principessa ha ammesso di aver voglia di baciarlo, lui ha risposto così.

Continuano gli avvicinamenti ‘pericolosi’ tra Jessica Selassié e Barù Gaetani: la gieffina è sempre più decisa a non mollare la ‘preda’, ma bisogna ammettere che anche il nipote di Costantino della Gherardesca ha lanciato in queste ultime settimane di gioco alcuni segnali che potrebbero prestarsi a varie interpretazioni.

In effetti, tra i due c’è stato un avvicinamento palese che ha spinto la ragazza a distogliere l’attenzione da Alessandro Basciano una volta per tutte. In questi giorni sono arrivati perfino ad addormentarsi nello stesso letto (scatenando le ire di Lulù), ma del sospirato bacio nemmeno l’ombra.

Nel corso delle ultime puntate, Alfonso Signorini ha cercato di tirar fuori al nobile toscano qualche dichiarazione più incisiva al riguardo. Barù, però, sembra sempre ritrarsi ad un certo punto ribadendo che apprezza Jessica come donna ma che tra loro esiste solo una bella amicizia. Intanto, fuori dalla casa, la maggior parte del pubblico fa il tifo per l’ipotetica coppia e sui social il fandom dei Jerù si fa sempre più vasto.

Nelle ultime ore, l’atteggiamento del concorrente ha però fatto sperare in una ‘resa’ al corteggiamento della principessa: tra coccole, abbracci e conversazioni notturne, i telespettatori avevano ripreso a sperarci, insomma. Sembrava quasi fosse arrivato il fatidico momento del bacio, ma ecco che cos’è accaduto.

GF Vip, Jessica si lancia alla conquista di Barù: la reazione del gieffino

Stanotte, durante la festa di Carnevale, la Selassié ha deciso di giocare il tutto per tutto: ha raggiunto Barù in veranda e gli ha fatto una confessione molto esplicita.

“Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici io la voglia di baciarti ce l’ho“, ha detto palesemente in imbarazzo. Un’affermazione che certamente non ha lasciato indifferente il toscano. La sua risposta però non è stata forse quella che molti avrebbero voluto. “E io ho tante voglie“, ha detto.

Cosa ne pensate? Barù si deciderà prima o poi a dare una svolta a questo rapporto?