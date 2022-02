“Sono incinta di nuovo”, l’annuncio a sorpresa arriva a Verissimo: che gioia per l’amatissima attrice, che sarà mamma per la terza volta.

Emozioni a non finire anche in questo weekend di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto tantissimi ospiti che, come sempre, si sono raccontati a cuore aperto, tra carriera e vita privata. E non è mancato un annuncio dolcissimo: c’è una cicogna in arrivo!

Una delle ospiti ha annunciato di essere in dolce attesa: sta per diventare mamma del terzo figlio. Una notizia meravigliosa, che l’attrice ha svelato per la prima volta proprio nello studio di Verissimo. Scopriamo i dettagli!

L’amatissima attrice è incinta: arriva l’annuncio a Verissimo

“Si, diciamolo pure, so che qui si danno sono belle notizie e le notizie più grandi. Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo figlio“. Con queste parole, una delle ospiti di questa puntata di Verissimo ha annunciato di essere in dolce attesa.” Verrà in piena estate, sarà un maschio. La grande vorrà una sorella, ma le abbiamo detto che rimarrà l’unica principessa di papà. Salirà la quota maschile in casa.”

Parliamo di Giusy Buscemi, Miss Italia 2012, che diventerà mamma per la terza volta dopo la nascita di Caterina Maria e Pietro Maria nel 2018 e 2019. L’attrice è legata a Jan Michelini, uno dei registi più amati del nostro Paese: la coppia è convolata a nozze nel 2017. “Sono felicissima, è arrivata un po’ a sorpresa, però come tutte le cose che mi sono successe nella vita bisogna saperle accogliere per lasciarsi sorprendere.”, ha aggiunto Giusy sulla terza gravidanza.

Attualmente, il pubblico di Rai Uno sta apprezzando la Buscemi nel ruolo della psicologa Lucia Ferrari nella seconda stagione della serie tv Doc Nelle tue mani. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori tris: come decideranno di chiamare il loro terzo gioiello?