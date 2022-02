Incredibile retroscena sul set de L’Amica Geniale: è successo l’ultimo giorno di riprese

Quello che è successo sul set de L’amica Geniale nell’ultimo giorno di riprese è incredibile: spunta fuori un retroscena unico, tutti i dettagli.

State seguendo anche voi questi nuovi episodi de L’amica Geniale? Giunta alla sua terza stagione, la fiction di Rai Tre sta regalando al suo affezionatissimo pubblico delle puntate davvero fenomenali.

A distanza di diversi anni dalla sua prima messa in onda, L’Amica Geniale è giunta al suo penultimo capitolo. In queste ultime settimane, infatti, il pubblico italiano sta assistendo ai nuovi episodi. E nelle prossime, invece, vi sarà il finale di stagione. Come termineranno, secondo voi, le avventure di Elena e Lila? Chi ha letto il libro, senza alcun dubbio, saprà perfettamente come andrà a finire. Chi, invece, ha voluto riservarsi da questo ‘privilegio’ e assistere ‘dal vivo’ alle puntate, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, dell’ultima puntata, siete pronti a scoprire cos’è successo sul set de L’amica geniale durante l’ultimo giorno delle riprese? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, sono state proprio le sue protagoniste a TV Sorrisi e Canzoni. Salta fuori un retroscena davvero incredibile, ma cerchiamo di capire ogni cosa nel dettaglio.

L’Amica Geniale, è successo sul set l’ultimo giorno di riprese: incredibile

Salutare per sempre una serie televisiva e i suoi personaggi, diciamoci la verità, non è affatto cosa niente. Ad affezionarsi, infatti, non è soltanto il pubblico, ma anche i suoi interpreti. Ed è giusto che quando bisogna dire ‘addio’, può accadere davvero di tutto. Ecco. È proprio questo quello che è accaduto sul set de L’amica geniale nel corso dell’ultimo giorno di riprese.

A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, sono state le splendide e giovanissima Gaia Girace a Margherita Mazzucco a Tv Sorrisi e Canzoni. Nel raccontare le loro sensazioni e questa incredibile avventura nei panni di Elena e Lila, le due attrici non hanno potuto fare a meno di svelare un incredibile retroscena. “Nella mia ultima scena Lila è in un negozio, Elena apre una tenda e mi vede”, ha iniziato a raccontare la Girace. Spiegando, inoltre, della magnifica sorpresa ricevuta a sua insaputa. “Avevo già finito quando mi dicono che serve fare un altro ciak, entro nel camerino e nel momento in cui Elena apre la tenda vedo che sono tutti là fuori che mi applaudono e poi tutti a piangere”, ha concluso. Sulla stessa lunghezza d’onda, vi è anche il racconto della Mazzucco: “Sapevo che sarebbe stata la nostra ultima stagione, avevo già realizzato questa cosa ed ero pronta al distacco. Ho pianto pochissimo”.

Un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. Vi mancheranno le avventure di Elena e Lila?