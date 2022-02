L’Amica Geniale 4: chi saranno le nuove Lila e Lenù, trama e quando va in onda

La terza stagione è appena conclusa e già si pensa a L’Amica Geniale 4: chi saranno le nuove Lila e Lenù? I possibili nomi e trama oltre che la possibile data d’uscita

E’ da poco terminato l’ultimo episodio della terza stagione de L’Amica Geniale. Cala il sipario sul terzo capitolo della fiction, Storia di chi fugge e di chi resta. La fiction ha tratto la storia come ben sappiamo dal romanzo di successo della scrittrice Elena Ferrante. Un racconto romanzato dell’amicizia di due bambine e poi donne cresciute nel ‘rione napoletano’, intento a raccontare una storia che ha lasciato i lettori e fan del libro ed i telespettatori a bocca aperta. D’altronde, dalla prima stagione, L’Amica Geniale ci ha tenuti incollati allo schermo, ed anche in questa stagione si è confermata un grande successo.

Abbiamo da poco assistito agli ultimi due episodi della terza stagione della seguitissima fiction. Il finale anche in questo caso non poteva che essere un colpo di scena, voi lo avevate previsto? Il ritorno di Nino Sarratore nella vita di Elena da all’affermata scrittrice uno slancio di vita che fino a quel momento sembrava aver perso. Il best seller della Ferrante però, chiude il romanzo con un quarto capitolo, l’ultimo per esattezza. Ed ovviamente, i fan sono in trepidazione perché si parla di una quarta stagione televisiva. Ma quando andrà in onda L’Amica Geniale 4? Scopriamo di più.

L’Amica Geniale 4: chi saranno le nuove Lila e Lenù?

I possibili nomi, trama e data di uscita

Con L’Amica Geniale 4 si apre un nuovo ed ultimo capitolo dell’intera tetralogia romanzesca di Elena Ferrante. Le due protagoniste, Elena e Lila, il cui ruolo era stato ricoperto nelle due ultime stagioni della fiction da Margherita Mazzucco e Gaia Girace, avranno in questo quarto capitolo un nuovo volto. In quest’ultima puntata avremo quindi visto per l’ultima volta Gaia e Margherita nei panni di Lila e Lenù. Ma chi ci sarà quindi al loro posto?

Sul web è partita la ‘toto scommessa’. C’è chi pensa che il ruolo di Elena possa essere interpretato da colei che nella fiction ne è la voce narrante, Alba Rohrwacher, mentre c’è chi ha visto Lila nei panni di Luisa Ranieri. Al momento però, alle due protagoniste, che troveremo nell’ultimo capitolo ormai più adulte, non è stato ancora affidato un nuovo volto. Non si sa con precisione chi saranno le due attrici che daranno nuova immagine e nuova voce alle due protagoniste della storia. Il cast sarà in questo caso ‘rinnovato’ per cui ci aspettiamo grandi novità!

Quanto alla messa in onda dell’ultima parte della saga, una data ufficiale al momento non è nota. Tuttavia, basandoci sull’intervallo di tempo trascorso dalla messa in onda delle 3 stagioni, 2018 la prima stagione, 2020 la seconda e 2022 la terza, è possibile probabilmente desumere che L’Amica Geniale 4 possa essere mandata in onda probabilmente nel 2024.

Trama del quarto capitolo, Storia della bambina perduta

Cosa dovremo aspettarci da questo nuovo ed ultimo capitolo de L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta? Da alcune anticipazioni che è facile recuperare dalla lettura del romanzo di Elena Ferrante, Elena e Lila in questo capitolo saranno ormai donne adulte. Lila vive la sua vita a Napoli insieme a suo figlio e ad Enzo, mentre Elena si separa da Pietro e torna a Napoli insieme a Nino Sarratore, l’amore ritrovato. Il ritorno a Napoli di Elena, permette alle due amiche di ricongiungersi, insieme condivideranno una gioia immensa. Non mancheranno ovviamente colpi di scena ed ahimè dispiaceri, che terranno i telespettatori col fiato sospeso.. Trepidanti nell’attesa della nuova stagione, chi saranno secondo voi i personaggi che daranno un volto alle due protagoniste?