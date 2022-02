Lorella Cuccarini, avete mai visto casa sua? Resterete di stucco; le immagini della meravigliosa villa della showgirl.

È una delle donne più amate ed apprezzate nel nostro mondo dello spettacolo. Parliamo di Lorella Cuccarini, attualmente nel ruolo di insegnante di canto di Amici. In tv è una vera star, ma non tutti sanno che Lorella è attivissima anche sui social. Su Instagram, la showgirl condivide tantissime foto e video delle sue giornate, mostrando anche angoli della sua casa. L’avete mai vista?

È una villa davvero incantevole, immersa nel verde, con un giardino enorme. Curiosi di vedere dove abita la mitica Lorella? Siete nel posto giusto.

Avete mai visto la casa di Lorella Cuccarini? È bellissima

Lorella Cuccarini è uno dei volti più amati della nostra tv. Sempre elegante e raffinata, in molti saranno chiesti: com’è la sua casa? Ebbene, incantevole come lei! La showgirl abita Roma, in una villa immersa nel verde. Una villa a più piani, circondata da un giardino immenso, dove spesso ama fotografarsi e fotografare i suoi amati animali domestici. Ecco la conduttrice davanti alla sua dimora:

Alberi e cespugli contornano la casa di Lorella, ma cosa sappiamo degli interni? Sempre attraverso gli scatti condivisi sui social, possiamo vedere come a predominare sia il legno, sia per quanto riguarda i pavimenti che gli arredamenti. Come possiamo vedere in questo scatto in compagnia del figlio Giorgio, la casa di Lorella è caratterizzata da ampie vetrate, che affacciano proprio sul verde. Date un’occhiata:

Eh si, una casa davvero incantevole quella di Lorella. L’avevate mai vista? Non potete non seguire la prof di Amici su Instagram: il suo canale è ricco di contenuti super originali, non ve ne pentirete! E ricordiamo che il serale di Amici è sempre più vicino: la fase finale della trasmissione di Canale 5 si svolgerà, come sempre, in prima serata, di sabato sera, e con ogni probabilità la data della prima puntata è il 19 marzo! Voi per chi fate il tifo?