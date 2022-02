Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina: sapete che lavoro fa lo sposo?

Matrimonio a prima vista, Mattia e Cristina sono una coppia della nuova edizione: sapete che lavoro fa l’uomo? Ecco cosa ha raccontato.

Matrimonio a prima vista è un programma in onda su real time. Da qualche settimana ha avuto inizio l’ottava edizione, anche se su Discovery+ è uscita qualche settimana prima in esclusiva solo per chi ha l’abbonamento.

Il team di esperti sulla base di interviste, test psicologici e attitudinali e tratti comuni hanno scelto i protagonisti e formato le coppie. Le abbiamo conosciute nei primi episodi e sono Mattia e Cristina, Giorgia e Gianluca e Antonio e Giorgia. Quando si sono viste per la prima volta nessuna ha mostrato un certo entusiasmo. Solo Mattia ha palesato il fatto di essere rimasto colpito dalla bellezza di Cristina. All’inizio in questa coppia sono sorti subito i primi dubbi, perchè la sposa nel ‘dietro le quinte’ ha pianto, dicendo che fuori non l’avrebbe mai guardato e che sembra più grande. Soltanto pochi minuti dopo ha poi scoperto che in realtà lo sposo ha pochi anni in più. Adesso sono in viaggio di nozze e la complicità c’è ed è evidente. Ma cosa sappiamo di Mattia? Sapete che lavoro fa?

Leggi anche Cristina in lacrime a Matrimonio a prima vista: “Non mi piace”

Mattia e Cristina si sono sposati a Matrimonio a prima vista: che lavoro fa lo sposo nella vita

Mattia e Cristina sono una coppia della nuova edizione di Matrimonio a prima vista partita su Real Time il 16 febbraio. Il primo incontro avvenuto poco prima del sì, non è stato dei migliori, almeno per la sposa.

Leggi anche Matrimonio a prima vista: il doloroso passato di Cristina rimasta orfana

Cristina non è rimasta particolarmente colpita dall’aspetto fisico dell’uomo e ha palesato i suoi dubbi dietro le quinte. Ma durante la cerimonia e in particolare durante il servizio fotografico sono entrati subito in sintonia. La complicità è cresciuta in viaggio di nozze. Sembrerebbe che fra i due il matrimonio, al momento almeno, stia andando per il verso giusto. Ma cosa sappiamo dello sposo? Sapete che lavoro fa nella vita?

Mattia come ha raccontato lavora nell’azienda di famiglia. Si occupa di commercio di gas. Durante la presentazione ha detto che lui nella vita spera di avere equilibrio e avere un po’ tutto. Cosa succederà tra lo sposo e Cristina? Staremo a vedere.