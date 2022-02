Prima del GF Vip abbiamo visto Paolo Ciavarro in un altro famoso reality: ricordate quale?

Prima del GF Vip abbiamo visto Paolo Ciavarro in un altro famoso reality: ricordate dove è stato concorrente?

Paolo Ciavarro è diventato papà per la prima volta. La sua compagna Clizia Incorvaia ha dato alla luce il piccolo Gabriele una settimana fa. La coppia ha annunciato il lieto evento sui social e adesso sta vivendo un momento magico, pieno di amore e di gioia.

Si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Nell’edizione 2020 hanno partecipato come concorrenti e proprio lì è nato l’amore. Da allora non si sono più separati e oggi sono diventati genitori. La modella è mamma per la seconda volta, la primogenita è nata dal matrimonio con Francesco Sarcina.

Ciavarro è oggi un personaggio televisivo molto amato. Al Gf Vip è arrivato sul podio classificandosi al secondo posto, dietro la vincitrice Paola Di Benedetto. Ma prima ancora, aveva già partecipato ad un altro famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Paolo Ciavarro prima del GF Vip è stato concorrente di un altro famoso reality: ecco quale

Oggi Paolo Ciavarro è molto amato, è un famoso personaggio televisivo, figlio di due grandi attori, Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Dal 2016 è uno dei quattro giovani collaboratori del cast del programma di Canale 5 Forum e del suo spin-off pomeridiano su Rete 4 Lo sportello di Forum, entrambi condotti da Barbara Palombelli.

Nel 2017 ha condotto con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, il day-time di Amici su Real Time e anche l’anno successivo, ma questa volta con Sacchetta e Lorella Boccia. E’ stato poi concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip dove ha conosciuto, come abbiamo ripetuto, Clizia Incorvaia. E’ arrivato sul podio classificandosi al secondo posto. Ma prima ancora del reality condotto da Alfonso Signorini, l’ex concorrente aveva già partecipato ad un altro famoso reality: ricordate dove l’abbiamo visto?

Paolo Ciavarro ha iniziato la carriera televisiva partecipando nel 2013 alla seconda edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca, insieme con suo padre Massimo, formando la coppia Padre-Figlio. Il percorso è terminato prima della finale, perchè si sono classificati al quinto posto. Ricordate l’esperienza di Ciavarro nell’amato reality?