Quali sono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 28 Febbraio? Alla finale mancano 14 giorni, quante emozioni ci saranno.

Siamo giunti all’ultimo giorno del mese, questo significa che tra esattamente 14 giorni andrà in onda la puntata finale del GF Vip. Iniziata nel Settembre scorso, questa nuova avventura di Alfonso Signorini è stata travolgente, appassionante ed emozionante. Ed è per questo che la maggior parte dei suoi telespettatori non vuole affatto che finisca.

In attesa della puntata finale e della rivelazione del vincitore o della vincitrice di questa edizione, Alfonso Signorini ha pensato di regalare al suo pubblico delle ultime puntate davvero imperdibili. Proprio tra qualche ora, infatti, andrà in onda la quarantaquattresima puntata del GF Vip. E, come al solito, accadrà davvero di tutto. Siete pronti a scoprire cosa accadrà nel corso della diretta di Lunedì 28 Febbraio? Al momento, non ci sono anticipazioni ufficiali, lo sappiamo, ma cerchiamo di capire cosa accadrà realmente.

GF Vip del 28 Febbraio, le anticipazioni: emozioni imperdibili!

Vi diamo un consiglio: non perdetevi la puntata di stasera 28 Febbraio del GF Vip. A distanza di ben due settimane dall’attesissima finale, Alfonso Signorini è in trepida attesa di regalare un ulteriore appuntamento impressionante. Come dicevamo precedentemente, le anticipazioni ufficiali non sono ancora uscite, per queste dobbiamo aspettare ancora un altro po’ di ore. Da quanto è successo ultimamente in casa, però, possiamo dirvi che dobbiamo aspettarci di tutto, soprattutto in termini di emozioni.

Gli animi si fanno sempre più tesi nella casa del GF Vip. E a farne le spese, purtroppo, sono due inquilini. Qualche ora fa, infatti, è scoppiata un’accesa discussione tra loro, durante la quale entrambi si sono rinfacciati ogni cosa, ma riusciranno a trovare il sereno? Ce lo auguriamo! Se si parla di ‘amore’, non si può fare a meno di citare lei: Jessica! La giovane principessa non ha mai nascosto il suo interesse per Barù. A differenza di quest’ultimo che, invece, ha rivelato di stare bene in sua compagnia, ma di non provare nulla. Ci riuscirà la giovane Selassiè a conquistare il suo cuore? Staremo a vedere. Inoltre, molto probabilmente si parlerà ancora di loro: Delia, Alex e Soleil. Nell’ultima diretta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una rivelazione piuttosto precisa. Si tenterà di capirne di più? Sicuramente, si! Occhi puntati, infine, sui nominati di questa sera: chi sarà l’eliminato tra Nathaly, Antonio Medugno e Miriana?

Chi lascerà per sempre la casa, secondo voi?