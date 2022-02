Avete mai visto la moglie di Stefano Accorsi? Bellezza mozzafiato

Avete mai visto la moglie del noto attore Stefano Accorsi? E’ davvero una bellezza mozzafiato, conosciamola meglio: nome, età, e curiosità sulla donna che gli ha rubato il cuore!

Prima la precedente relazione con l’attrice francese Laetizia Casta, con la quale Stefano Accorsi ha avuto due splendidi figli, Orlando e Athena. Poi è arrivata lei, la donna che ad oggi ha rubato il suo cuore rendendolo non solo un marito devoto ma anche papà bis! Avete mai visto la moglie di Stefano Accorsi?

Stefano Accorsi ha conosciuto la sua attuale moglie sul set cinematografico della serie 1992. Lui nella serie vestiva i panni di un pubblicitario lei era una quindicenne che si fingeva maggiorenne per farlo cadere ai suoi piedi. Ed è andata più o meno così, perché Stefano Accorsi non ha più potuto fare a meno di lei. Ma chi è la moglie del noto attore? Lei è davvero bellissima, conosciamola meglio.

Chi è la moglie di Stefano Accorsi: donna bellissima, l’avete mai vista?

Classe 1991, lei è Bianca Vitali ed è la moglie dell’attore Stefano Accorsi. Sebbene fra i due vi sia una differenza d’età di circa 20 anni, questa all’interno della coppia non è sicuramente una componente influente in quanto la bellissima Bianca ha fatto perdutamente innamorare l’attore bolognese.

Nel 2015 i due sono convolati infatti a nozze ed insieme hanno avuto due splendidi bimbi, Lorenzo ed Alberto. Oggi sono una splendida famiglia. Ma cosa sappiamo di Bianca Vitali?

Bianca Vitali è la figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. La sua bellezza è facilmente ravvisabile, anzi mozzafiato. E’ una modella ed ha lavorato per l’agenzia Why Not Model ed inoltre ha collaborato con Tezenis come testimonial. La bellissima modella ed attrice milanese appare piuttosto riservata riguardo il suo spazio privato. Sebbene Bianca abbia un profilo Instagram pubblico, questo a quanto pare non è aggiornato dal 2017. Sembrerebbe infatti che abbia deciso di stare lontana dai riflettori ed abbia scelto di dedicarsi alla sua bellissima famiglia.