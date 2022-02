Beautiful, anticipazioni americane: Thomas scopre il terribile segreto di Sheila; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: le anticipazioni provenienti dagli USA sono ancora più scoppiettanti! Come già abbiamo annunciato, ci saranno tanti importanti ritorni nel cast della soap opera, da Deacon Sharpe e Taylor Hayes. E come dimenticare la nemica per eccellenza del Forrester, Sheila Carter?

La donna tornerà più carica che mai, disposta a tutto per ottenere i suoi obiettivi. Il suo piano diabolico, però, sarà scoperto da Thomas Forrester! Il figlio di Ridge rivelerà tutto? Avrebbe molti motivi per non farlo… Scopriamo tutto quello che accadrà.

Baeautiful Anticipazioni: Thomas scopre il segreto di Sheila, dirà tutta la verità?

Colpi di scena a non finire a Beautiful. La trama della seguitissima soap opera si fa sempre più interessante, soprattutto col ritorno di alcuni tra i personaggi più amati nella storia della serie. Sheila Carter tornerà a Los Angeles e, come ha sempre fatto, porterà scompiglio nella vita dei Forrester. E di Brooke Logan, alla quale tenderà una trappola davvero spietata. Dietro al tradimento avvenuto durante la notte di Capodanno, infatti, c’è proprio Sheila. Abbiamo detto che Brooke si lascerà andare tra le braccia di Deacon, ma la verità è che se la Logan si è ubriacata la colpa è proprio di Sheila. Quest’ultima ha sostituito la bottiglia di champagne analcolico di Brooke con un una versione classica, alcolica, proprio per indurre la donna ad ubriacarsi e a lasciarsi andare con Deacon.

Un retroscena che non tutti sanno, ma indovinate chi lo scoprirà? Proprio lui, Thomas Forrester, che capirà tutto proprio durante una conversazione con Sheila. La domanda adesso è: Thomas dirà tutta la verità? Se lo facesse, Ridge potrebbe perdonare Brooke e riavvicinarsi a lei. Ma, ora che è tornata Taylor, Thomas rinuncerà al sogno di rivedere finalmente la sua famiglia riunita?

Non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli di questa complicata vicenda. E voi, preferite Ridge al fianco di Brooke o di Taylor?