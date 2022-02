Sapete come fa Bella Hadid ad avere una pelle così perfetta? È lei stessa a svelare il suo segreto di bellezza: chi l’avrebbe detto.

È iniziata la tanto attesa Fashion Week milanese! In questi ultimi giorni, il capoluogo lombardo pullula di modelle, stilisti, influencer e visitatori per questo imperdibile ed affascinante evento nostrano.

Sono davvero tantissime le persone che stanno prendendo parte a questa edizione della Milano Fashion Week. Pensate, nei giorni scorsi – come trapelato dal web – è arrivata anche la splendida Kim Kardashian! Ma non è affatto la sola ad essere arrivata nel nostro paese per l’occasione. Oltre ai volti più amati dello spettacolo italiano, vi sono tantissimi altri stranieri che hanno scelto di raggiungere Milano per l’evento. Tra questi, c’è anche lei: la splendida Bella Hadid! Nata a Washington nel 1996, la Hadid è tra le modelle più amate ed apprezzate. A proposito di lei, però, vi siete mai chiesti come faccia ad avere una pelle così perfetta e luminosa? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata su Instagram. Ecco qual è il suo segreto di bellezza.

Avete notato anche voi la pelle di Bella Hadid? Qual è il suo segreto di bellezza

Ha soltanto 26 anni, eppure Bella Hadid è tra le donne più belle della moda internazionale. Vi siete mai chiesti, però, come faccia ad avere una pelle sempre così perfetta? A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram.

Appena arrivata in Italia per la Milano Fashion Week, Bella Hadid non ha perso occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori. E non ha potuto fare a meno di svelare loro il suo ‘trucco’ di bellezza. Anche voi desiderata una pelle luminosa, tonica e perfetta come quella della modella di Washington? Seguite il suo trucco di bellezza! Questo consiste nell’immergere per qualche minuto il viso in una bacinella piena di acqua e ghiaccio. Avete letto proprio bene, si! È questo il ‘segreto’ della sua pelle, a cui non tutti hanno mai pensato?

State andando a riempire anche voi la bacinella, vero? Provateci e fateci sapere!