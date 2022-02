La cantante si è laureata a pieni voti: 110 e lode per lei, grande gioia

Gioia incredibile per la famosa ed amata cantante: si è laureata a pieni voti, la notizia rende felice anche tutti i suoi sostenitori.

Una notizia davvero fantastica, quella che l’amatissima cantante ha condiviso col suo pubblico social: si è laureata!

A darne il lieto annuncio e a condividere questa enorme gioia con il suo pubblico, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Instagram. Solita aggiornare i suoi ammiratori su tutto quello che riguarda la sua vita, qualche ora fa, la cantante li ha resi partecipi di un traguardo raggiunto davvero importantissimo per la sua vita: si è laureata e l’ha fatto anche a pieni voti! Dapprima dinanzi alla commissione ed, in seguito, con i suoi familiari nel mentre dei festeggiamenti, l’interprete italiana non ha potuto fare a meno di condividere questo momento col suo pubblico.

La cantante si è laureata con 110 e lode: congratulazioni!

Non è assolutamente da tutti portare al termine un percorso universitario. Ed è proprio per questo motivo che la cantante non ha potuto fare a meno di rivelare ogni cosa al suo pubblico, condividendo con loro ogni singolo momento del giorno della proclamazione. Si è laureata con 110 e lode. E i festeggiamenti conseguiti sono stati davvero pazzeschi.

Leggi anche –> Si è laureata qualche mese fa in Storia dell’arte: l’avete riconosciuta? È la figlia di una celebre attrice

“Avevo paura di non riuscire più a meravigliarmi, a stupirmi, di non poter più condividere un momento di felicità. E poi…”, inizia proprio così l’emozionante video della cantante che ripercorre il giorno della sua laurea. A partire, quindi, dall’ansia prima della proclamazione. Fino ai festeggiamenti per le vie della città e con i suoi genitori. Stiamo parlando proprio di lei: Francesca Michielin. Nel giorno del suo ventisettesimo compleanno, l’amatissima cantante ha reso partecipi i suoi sostenitori di questo splendido traguardo raggiunto.

Leggi anche –> Francesca Michielin si sfoga duramente sulla questione ‘ciclo’: “Ho speso 15 euro…”

In cosa ha conseguito il titolo finale?

Vi siete chiesti anche voi in che cosa ha conseguito il titolo finale? Ebbene. La risposta è semplicissima: Francesca Michielin si è laureata con il massimo dei voti e, quindi, ben 110 e lode presso il Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto in canto jazz. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la cantante abbia portato una tesi di laurea su Charles Mingus, noto cantante jazz di origini statunitensi.

Leggi anche –> “Mia nonna al telefono…”, Francesca Michielin svela: “Mi è venuto da piangere”

Congratulazioni, cara Francesca!