Chi è Camilla Semino Favro, Ludovica in “Vostro Onore”: età, dov’è nata, carriera e vita privata

Nel cast della nuova fiction di Rai1, “Vostro Onore”, veste i panni di Ludovica: conosciamo più a fondo l’attrice Camilla Semino Favro!

Sarà Ludovica Renda nella serie in arrivo questa sera su Rai1, “Vostro Onore”, ma la carriera di Camilla Semino Favro è iniziata già da molti anni nonostante lei sia molto giovane.

Nella serie con Stefano Accorsi, Ludovica è una una giovane avvocatessa, ex tirocinante del protagonista e sua protetta. Ha scelto di dedicarsi alla Giurisprudenza dopo che suo fratello maggiore è stato accusato ingiustamente.

Dopo una lunga esperienza a teatro, dove ha lavorato con registi importanti come Elio De Capitani, Mimmo Sorrentino e Massimo De Francovich, è approdata in tv nel 2009 recitando in Fuoriclasse accanto a Luciana Littizzetto e Neri Marcorè per la regia di Riccardo Di Donna. Poi l’abbiamo vista in altre serie famose come Benvenuti a tavola – Nord vs Sud, R.I.S. Roma 3 e 1993.

Scopriamo allora come si è avvicinata alla recitazione e tutte le curiosità sulla sua vita privata!

Camilla Semino Favro: esordi, origini e curiosità sull’attrice di “Vostro Onore”

La Semino Favro ha 35 anni: è nata infatti il 16 agosto del 1986 a Torre del Greco. Quando ha appena 3 anni si trasferisce con la famiglia a Genova. Nel capoluogo ligure frequenta il Liceo classico ma, una volta conseguita la maturità, sceglie di vivere a Milano dove studia recitazione al Piccolo Teatro nella scuola diretta da Luca Ronconi.

Contemporaneamente alla scuola di teatro, si iscrive alla facoltà di Lettere Moderne di Genova. Non tutti sanno che nel 2013 è apparsa nel videoclip musicale di Samuele Bersani En e Xanax.

Inoltre, ha lavorato anche in alcuni video di Michele Zarrillo: con lui ha vissuto una storia d’amore dal 2008 al 2009. Attualmente non è noto se la bellissima Camilla abbia o meno un compagno.

Noi non vediamo l’ora di conoscere il nuovo personaggio a cui darà vita questa bravissima attrice e voi?