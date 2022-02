Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova racconta tutto sul divorzio dall’attore arrivato dopo 13 anni di matrimonio.

Chiara Giordano è l’ex moglie di Raoul Bova. Ad oggi è noto che nel 2013 dopo 13 anni i due si sono separati. Per la produttrice tv e figlia della matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace il divorzio dall’attore è stato lungo e difficile.

Non ne ha mai parlato apertamente ma in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della sera ha deciso di parlarne per la prima volta e spiegare cosa ha provato e quanto sia stato difficile superare quella separazione. Chiara ha detto che lei è sempre stata concentrata ad essere la moglie perfetta e la mamma perfetta, ma di aver capito negli anni che fare tutto giusto è l’errore peggiore.

Chiara Giordano a cuore aperto: l’ex moglie di Raoul Bova racconta tutto sul divorzio

Dopo 13 anni nel 2013 Chiara Giordano e Raoul Bova si sono lasciati. E’ stata una separazione difficile per la donna e forse per i sentimenti contrastanti provati, non ne ha mai parlato. Ha deciso di raccontarsi soltanto poco tempo fa, in una intervista rilasciata a IL corriere della sera.

La donna ha detto che ha sempre cercato di essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, che le avevano insegnato ad ubbidire, eseguire, pensare prima agli altri, ma nell’ultimo anno ha dato uno svolta alla sua vita: “Mi avevano insegnato a eseguire, obbedire, pensare prima agli altri, ma quando ti arrivano le botte, dici: sapete che c’è, ora mi ascolto io. A lungo sono stata concentrata a essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, poi capisci che fare tutto giusto è l’errore peggiore e che devi ascoltare la tua natura“, ha raccontato.

All’inizio Chiara si è rinchiusa in se stessa, aveva bisogno di tempo e se l’è dato, ha preso il tempo per guarire. Nella sua vita è iniziato un nuovo capitolo, è felice al fianco di Andrea Evangelista, maestro di ballo, e insieme si mostrano sui social sempre più innamorati. Chiara Giordano ha anche riscoperto questa sua passione per il ballo e vive un momento magico: “Il ‘vissero felici e contenti’ è quando diventi indipendente dentro, non sei più figlia o moglie, ma donna. A me il ballo ha fatto fare questo viaggio pazzesco“.