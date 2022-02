Ad oggi Levante è una cantante amatissima, ma com’è cambiata dai suoi esordi? Spunta un video di quando aveva solo 14 anni: eccola.

Un periodo davvero magico, quello che Levante sta vivendo in questi ultimi mesi. Dopo aver ritrovato nuovamente il sorriso accanto a Pietro Palumbo, giovanissimo ragazzo siciliano completamente estraneo al mondo dello spettacolo, la cantante diventerà mamma tra qualche mese per la sua prima volta!

Con una carriera musicale alle spalle davvero incredibile, Levante è amatissima e seguitissima anche sul suo canale social ufficiale. Con quasi 1 milioni di followers, la cantante siciliana non perde mai occasione di poter condividere tutto ciò che riguarda il suo presente e passato col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, scavando un po’ nei suoi ricordi, Levante ha rintracciato un vecchio video di quando aveva soltanto 14 anni durante la sua prima esibizione ad un concorso canoro. Avete letto proprio bene, si! Era davvero piccolissima quando la cantante ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo. E mai si sarebbe aspettata un successo del genere. Siete curiosi, però, di vedere com’è cambiata in tutto questo tempo? Oggi è amatissima, ma com’era Levante ai suoi esordi? Scopriamolo!

Com’è cambiata Levante dai suoi esordi ad oggi? Spunta il video dei suoi 14 anni

Quante volte vi è capitato di cacciare fuori gli album dei ricordi e di rintracciare vostre vecchie foto? Decisamente tantissime volte, ne siamo certi! È proprio questo quello che è capitato a Levante qualche settimana fa. Oltre ad una sua foto da bambina, la cantante siciliana ha ritrovato un video di quando aveva soltanto 13 anni durante la sua primissima partecipazione ad un concorso di canoro. Siete curiosi di vedere com’era allora?

Sono trascorsi tantissimi anni dalla sua prima esibizione e, ad oggi, Levante è una cantante famosissima ed amatissima, com’era in quegli anni? Eccola qui, resterete davvero stupiti quando vedrete com’è cambiata in tutto questo tempo:

Davvero impressionante, vero? A distanza di ben 20 anni da questo video, si può chiaramente affermare che Levante non è affatto cambiata! Ancora oggi, infatti, continua ad essere la splendida ragazzina di allora. Siete d’accordo?