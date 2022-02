Com’è finito L’amica geniale? Colpo di scena tra Nino ed Elena: inimmaginabile

Domenica 27 Febbraio è andata in onda l’ultima puntata de L’amica geniale, ma com’è finito? Colpo di scena tra Nino ed Elena: inimmaginabile.

Dopo 4 travolgenti ed imperdibili puntate, L’amica geniale ha salutato il suo pubblico. L’ultima puntata del terzo capitolo dei romanzi di Elena Ferrante è andato in onda Domenica 27 Febbraio. E, come al solito, ha regalato delle emozioni indescrivibili.

Intitolato ‘Storia di chi resta e chi fugge’, il terzo capitolo de L’amica geniale ha intrattenuto – ancora una volta – una larga fetta di telespettatori, che adesso non vedono l’ora di assistere al quarto ed ultimo capitolo della ‘saga’. Col titolo ‘La bambina perduta’, la quarta stagione presenterà una novità davvero clamorosa: a vestire i panni di Elena e Lila non saranno più rispettivamente Margherita Mazzucco e Gaia Girace, ma altre due straordinarie attrici. Chi sono? Al momento, non è stato ancora svelato. In ogni caso, però, gli ammiratori della serie non vedono l’ora di saperne di più. In attesa di avere ulteriori informazioni e delucidazioni, però, siete curiosi di sapere com’è finito il terzo capitolo de L’amica geniale? Ebbene. Come raccontato nelle nostre anticipazioni, abbiamo assistito ad un grandissimo colpo di scena tra Lenù e Nino Sarratore.

Leggi anche –> L’Amica Geniale 4: chi saranno le nuove Lila e Lenù, trama e quando va in onda

L’amica geniale, sapete com’è finito? Inimmaginabile

Se anche voi siete curiosi di sapere com’è andato a finire L’amica geniale e tutti i suoi colpi di scena, siete proprio nel posto giusto. Ci penseremo noi a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio. Una cosa, però, vogliamo anticiparla: gli occhi del pubblico italiano si sono concentrati sulle avventure di Lenù e Nino.

Seppure sembrava che il matrimonio tra Elena e Pietro Airota stesse procedendo alla grande, non è stato affatto così. Dopo aver iniziato la sua ‘nuova vita’, Lunù si è resa conto del cambiamento di suo marito. E si è distaccata sempre di più. La goccia che, però, ha fatto traboccare il vaso e le fatto capire i reali sentimenti per Airota è stato l’arrivo di Nino Sarratore a casa sua. A dispetto di quello che ha sempre creduto, tra Pietro e il suo ex si crea un ottimo legame, ma molto presto cambierà tutto. Grazie alla vicinanza con Nino, infatti, Elena scriverà un suo nuovo libro. E lo farà leggere al Sarratore, che si dirà essere davvero entusiasta per il risultato. I due, così, inizieranno una relazione clandestina, che culminerà in una vera e propria partenza.

Il terzo capitolo, quindi, si conclude proprio così: Nino ed Elena abbandonano tutto. E decidono di iniziare una nuova vita insieme, quella che hanno da sempre desiderato sin da bambini.