Com’era Miriana Trevisan qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete i cambiamenti

Miriana Trevisan incanta con la sua bellezza, ma com’era qualche anno fa? In questa vecchia foto noterete i cambiamenti.

Miriana Trevisan è una concorrente del Grande Fratello Vip. Ha fatto il suo ingresso a settembre e quando c’è stato l’annuncio del prolungamento ha deciso di restare. Anzi, in una nomination passata, la showgirl è stata eliminata, ma una volta arrivata in studio, nel suo biglietto c’era il ritorno in casa.

Un colpo di scena molto forte, accompagnato poi la successiva settimana da un nuovo colpo di scena. Miriana al televoto se prima era stata eliminata, è stata poi salvata come la preferita. Questo dimostra che nella casa del GF Vip tutto cambia in pochissimi giorni e i telespettatori possono sempre capire nuove cose e avere nuove preferenze. Questo dipende anche dal comportamento dei concorrenti. La showgirl è molto amata e oggi è famosissima. Dopo aver esordito con successo a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di grande seguito come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna.

Dolce ed elegante, conquista tutti con la sua bellezza: ma com’era qualche anno fa? Vediamo insieme una sua vecchia foto.

Miriana Trevisan, com’era qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete i cambiamenti

Miriana Trevisan si sta facendo amare nella casa del GF Vip. Ha un carattere forte, è molto esuberante e sempre fuori dagli schemi, piace proprio per questo e non solo. E’ una showgirl famosissima, l’abbiamo vista in programmi di successo, come a Striscia la notizia, La Corrida o La Ruota della fortuna.

La concorrente è una donna bellissima, elegante, intelligente e dal grande talento. Tutti la conoscono, ma com’è cambiata in questi ultimi anni? Vediamo insieme, osservando questa vecchia foto presa dal suo canale instagram.

Cosa notiamo fin da subito? Miriana ha un colore di capelli diverso rispetto ad oggi. Adesso li porta sul nero castano, mentre allora erano sul rosso mogano. La foto è datata il 24 maggio 2018, quindi non sono passati tanti anni. L’acconciatura sembra sia sempre la stessa, a parte qualche dettaglio, per il resto non notiamo differenze. La Trevisan ha sempre avuto quella bellezza particolare e col tempo è sempre più avvenente.