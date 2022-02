Grazie a Vite al Limite oggi è tutt’altra persona, davvero clamoroso! Prima superava i 250 kg: una forza d’animo davvero incredibile.

Una vera e propria forza della natura! Entrato a far parte della clinica di Houston con un peso che superava i 250 kg, il giovane del Texas ha dato vita ad una trasformazione choc! Dopo Vite al Limite, come ci mostra anche il suo profilo social, è tutt’altra persona!

L’obiettivo di Vite al limite, parliamoci chiaro, è proprio questo: ridare ai suoi pazienti una seconda vita! E, nel corso di queste dieci stagioni del programma, abbiamo visto come tantissimi dei suoi protagonisti sono riusciti a centrare alla grande questo traguardo. Tra i tantissimi che si sono susseguiti in clinica, non possiamo fare a meno di ricordarci di lui. A Vite al Limite, vi ha preso parte insieme a suo fratello, anche lui fortemente desideroso di ritornare in forma. Ed entrambi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono riusciti a sorprendere il dottor Nowzaradan. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di vederlo com’era prima? Quando ha iniziato il suo cammino in clinica pesava esattamente 264 kg. Eccolo com’era, da mettersi le mani nei capelli.

Grazie a Vite al Limite è tutt’altra persona: eccolo com’era prima, pesava 264 kg

Siamo riusciti a rintracciarlo su Facebook. E siamo rimasti completamente a bocca aperta quando abbiamo constatato da vicino la sua attuale forma fisica. Con un peso iniziale di 264 kg, il paziente del dottor Nowzaradan è dimagrito ben 165 kg, riuscendo a pesare poco meno di un quintale. Stiamo parlando proprio di lui: Benji Bolton, trentaduenne del Texas.

Grazie al percorso impostogli dal dottor Nowzaradan, il giovanissimo Benji è riuscito immediatamente ad ottenere dei risultati. Ed, una volta terminati i 12 mesi, la sua bilancia ha segnato un peso a solo 2 cifre. Insomma, una trasformazione choc, non c’è che dire. Siete curiosi di vedere com’era prima? Resterete senza parole, ve lo assicuriamo:

Col viso decisamente diverso da quello mostrato adesso, Benji ha battuto ogni tipo di record. Dopo Vite al Limite è tutt’altra persona. E, da come ci mostra anche la sua foto profilo su Facebook, sembrerebbe aver trovato anche l’amore. Complimenti!