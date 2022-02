GF VIP, scoppia in lacrime e vuole uscire dalla casa: “Non ce la faccio più”

GF VIP: è successo dopo la puntata andata in onda Giovedì sera, la concorrente scoppia in lacrime: “Non ce la faccio più”, vuole uscire

Confronti, malintesi, discussioni, l’aria che si respira nella casa del Grande Fratello Vip si inasprisce e si fa pesante. Dopo la puntata andata in onda Giovedì 24 Febbraio, un acceso confronto porta la concorrente Nathaly Caldonazzo ad avere un duro sfogo.

E’ passato ormai del tempo da quando i concorrenti hanno iniziato il loro gioco all’interno della casa. Sono nate amicizie ma ahimè si sono acuite ancor di più le inimicizie. Succede che durante un confronto, una parola di troppo porti ad un malinteso che può sfociare poi in una lite più accesa. Questo genera malcontento e dispiacere, ed è quanto accaduto dopo la puntata andata in onda Giovedì sera.

Durante la puntata Jessica Selassié e Sophie Codegoni si scagliano contro Nathaly Caldonazzo puntandole il dito contro per aver usato un linguaggio razzista nei confronti di Jessica. Così, dopo la puntata la concorrente non regge alle accuse e scoppia in lacrime. Nathaly Caldonazzo vuole lasciare la casa del GF VIP?

GF VIP, la concorrente scoppia in lacrime: “Non ce la faccio più”

Nathaly Caldonazzo si rifugia in camera e cede ad un lungo sfogo, la concorrente del GF VIP scoppia in lacrime. A ‘soccorrerla’ arriva Delia Duran che cerca in qualche modo di darle conforto e di rincuorarla. Ma Nathaly si dice stanca di queste dinamiche: “Non mi va neanche di farmi vedere così. Mi fanno impazzire qui dentro”.

“E’ vero, ti portano alla follia. Non sai dove girarti, che cosa fare, con chi parlare. Hai paura di esporti per non essere giudicato. Hai paura di dire una battuta di troppo, perché pensano che io stia flirtando. Capisci? Non possiamo essere noi stesse” – ribatte Delia Duran avvalorando il pensiero di Nathaly.

E Nonostante Delia tenti di rincuorarla, Nathaly non ne vuole sapere, non ci sta a continuare così: “C’è una cattiveria assurda, non ce la faccio più a stare qua.” A fronte di quanto accaduto, come andrà a finire? Lo scopriremo forse questa sera nella nuovissima puntata Grande Fratello VIP.