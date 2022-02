Gf Vip, Sophie Codegoni incanta con la sua bellezza: com’è acqua e sapone la concorrente.

Il Grande Fratello Vip è molto seguito, i telespettatori si appassionano sempre di più alle dinamiche del gioco. I concorrenti hanno fatto il loro ingresso a settembre, anche se molti sono entrati nei mesi successivi.

La presenza di Sophie Codegoni in casa non è mai passata inosservata. Nei primi giorni sembrava che tra lei e Soleil Sorge ci potesse essere una sorta di astio, ma abbiamo poi visto che tra le due è nata una bella amicizia. Ha stretto nei primi mesi un legame con Gianmaria Antinolfi, ma questo si è andato subito sfumando. Lei gli ha sempre detto che un sentimento non poteva nascere. Quando c’è stato l’ingresso di Alessandro Basciano, sembrerebbe come esserci stato un colpo di fulmine. Lui non ha mai nascosto di essere entrato con l’intento di conquistarla e anche lei non ha celato il suo interesse. Adesso sono effettivamente una coppia.

Sophie è una ragazza molto bella, bionda, carnagione chiara e occhi grandi: l’avete mai vista al naturale?

Gf Vip, com’è Sophie Codegoni acqua e sapone: la concorrente ha una bellezza fuori dal comune

Sophie Codegoni è una concorrente del GF Vip ed è entrata a settembre. E’ spesso stata al centro delle dinamiche. In questi mesi abbiamo capito che quello che pensa dice e non si fa nessun problema ad esprimersi.

In casa ha trovato l’amore con Alessandro Basciano. Quando il concorrente è entrato ha fin da subito palesato il fatto di voler conquistare la bella ex tronista e così è stato. Sophie non ha mai nascosto di provare un interesse nei suoi confronti. Così tra i due l’amore è scoppiato. La concorrente è giovanissima, ha 20 anni. Bella, elegante e intelligente, ha conquistato il cuore di Basciano, ma la sua bellezza conquista tutti. In puntata la vediamo sempre preparata e truccata, ma in casa non ha timore di mostrarsi anche senza trucco: l’avete vista?

Ecco una foto della bella Codegoni senza make up sul viso. Anche acqua e sapone è davvero molto bella. Ha una carnagione chiara, i tratti del viso sono particolari. Non c’è grande differenza guardandola con il trucco e senza, la concorrente ha una bellezza fuori dal comune.