Giorgia in lacrime a Matrimonio a prima vista: dopo le parole dello sposo ha un crollo

Matrimonio a prima vista, Giorgia in lacrime dopo le parole di Gianluca: cos’è successo alla cena.

Matrimonio a prima vista sta appassionando i telespettatori, come è già successo per le precedenti edizioni. Le coppie sono state formate, scelte dal team di esperti del programma, Nada loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto.

Nelle prime puntate abbiamo conosciuto i protagonisti e come sono state formate le coppie. Dopo il sì c’è stato il servizio fotografico e il pranzo nuziale. Una coppia in particolare ha catturato l’attenzione, fin da subito non c’è stato grande entusiasmo da parte di entrambi: parliamo di Giorgia e Gianluca. Durante la cerimonia l’uomo ha punzecchiato la sposa ma lei ha risposto a tono. Adesso sono in viaggio di nozze e in alcuni momenti la tensione e la freddezza si sono fatti sentire anche troppo. In una cena hanno iniziato a parlare e aprirsi un po’, ma nel dietro le quinte Giorgia ha pianto, dopo le parole di Gianluca.

Gianluca e Giorgia sono una coppia di Matrimonio a prima vista. Hanno catturato da subito l’attenzione dei telespettatori: il motivo? Sembrerebbe che fra i due non ci sia grande armonia e un approccio equilibrato.

Sono state tante le frecciatine durante il pranzo e una volta arrivati a Tropea, luogo dove trascorreranno alcuni giorni in viaggio di nozze, la freddezza si è fatta sentire. Gianluca ha tentato di far aprire la sposa e in alcuni momenti ci è riuscito. Sembrerebbe che Giorgia abbia bisogno di più tempo. La sposa però, durante la cena, mentre erano sulla terrazza, è rimasta male per alcune parole dell’uomo. Dietro le quinte ha pianto, sfogandosi.

Gianluca le ha detto che dal lato estetico non è rimasto particolarmente colpito da lei e che se l’avesse incontrata in un bar, non l’avrebbe guardata. Se davanti a lui Giorgia non ha mostrato fastidio o dispiacere, quando si è sfogata da sola, ha pianto: “Ci sono rimasta male ma non glielo dirò mai, non gli darò mai questa soddisfazione. Anzi più lui mi dice così più io… Io posso essere tutto quello che vuoi, ma se non sono quello che vuole l’altro, se non lo vuole non lo vuole”, ha detto la sposa piangendo: “Non so che cosa farci”.