Jennifer Lopez quasi irriconoscibile così: il cambio look è drastico

Musica, cinema, moda: in tutto ciò che fa, Jennifer Lopez riesce sempre a incantare, ma questo cambio look è davvero sconvolgente!

Star mondiale della scena musicale, Jennifer Lopez è anche un’attrice dalla carriera ricca di successi. La sua bellezza, però, non poteva non renderla anche una vera icona della moda: seguitissima sui social, i look della cantante di origini portoricane lanciano spesso nuove tendenze.

Fin dagli anni ’90, decennio che segna il suo debutto nel mondo dello spettacolo, anche i suoi ‘segreti’ per mantenere un fisico così eccellente sono oggetto della curiosità di tutti. Non solo: ogni volta che cambia acconciatura o taglio di capelli non passa certo inosservata e le sue immagini fanno il giro del mondo.

E’ quanto accaduto qualche mese fa, quando si è mostrata come non l’avevamo mai vista: dopo aver sperimentato gli hair look più diversi, stavolta Jennifer Lopez ha davvero superato ogni aspettativa.

Jennifer Lopez, così non si era mai mostrata: il cambio look è pazzesco

Se i suoi outfit sono sempre all’ultimo grido, anche in fatto di capelli JLo sa sempre come centrare il bersaglio: l’abbiamo vista spesso cambiare colore, destreggiandosi tra varie sfumature dorate che donano in modo particolare alla tonalità della sua pelle.

Negli ultimi mesi ha davvero colpito tutti con una novità che nessuno avrebbe immaginato: nella campagna pubblicitaria del rivenditore di scarpe DSW, si è mostrata infatti con la chioma rosa! Una tintura provvisoria o una parrucca, chissà. Fatto sta che il cambiamento lascia davvero senza parole!

Non sappiamo se dietro questa incredibile trasformazione ci sia la mano di Chris Appleton, suo hair stylist di fiducia, ma è molto probabile dal momento che il nail artist Tom Bachik lo ha taggato su Instagram in uno scatto del servizio fotografico.

C’è da ammettere che la bellissima Jennifer Lopez è strepitosa anche così e se dovesse optare per questo ‘rosa bubblegum’ anche in futuro, i fan ne sarebbero felicissimi!