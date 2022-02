La dottoressa Pimple Popper, quella massa ha cambiato la vita di Anthony: cos’è successo

A La dottoressa Pimple Popper, Anthony ha spiegato come quella massa ha fortemente cambiato la sua vita: cos’è successo, incredibile.

Di pazienti con problemi alla loro pelle, La dottoressa Pimple Popper ne ha visti davvero tantissimi! Tra questi, come dimostra l’omonimo docu-reality di Real Time, vi è anche il simpaticissimo Anthony.

Recatosi presso lo studio della dottoressa Sandra Lee in compagnia delle sue due figlie, Anthony non ha potuto fare a meno di raccontare quanto la massa – comparsa diversi anni prima della sua partecipazione al programma da un momento all’altro – gli abbia fortemente condizionato e cambiato la vita. Seppure fosse un uomo pieno di gioia e vitalità, la protuberanza gli aveva fortemente modificato il suo essere. Ed è proprio questo, quindi, che l’ha spinto a chiedere aiuto. Ovviamente, come raccontato in diversi nostri articoli, quella massa non rappresentava affatto nulla di preoccupante, ma Anthony avvertiva ugualmente l’esigenza di sbarazzarsene.

La dottoressa Pimple Popper, la massa di Anthony: cos’è successo in clinica

Appena seduto sul lettino della clinica, La dottoressa Pimple Popper ha immediatamente capito cosa fosse quella massa dietro il collo di Anthony. Non si trattava affatto di una cisti, bensì di un lipoma. E la dermatologa ha subito provveduto a rimuoverla.

Seppure sia stata velocissima, l’operazione d’asportazione del lipoma è stato piuttosto complicato. La massa, infatti, era talmente grande che non solo si era completamente attaccata al tessuto, ma ha anche ‘costretto’ la dottoressa Pimple Popper ha dover fare più pressione per tirarla fuori. Inutile raccontarvi, quindi, la difficoltà della dermatologa durante questo intervento. Se da una parte, però, c’era la splendida Sandra Lee impegnata in questa ‘estrazione’, dall’altra c’era Anthony completamente tranquillo per quello che gli stava accadendo. E questo, diciamoci la verità, è una grande cosa!

Seppure un po’ di difficoltà, il lipoma è stato estratto tutto intero. E questo significa una sola cosa: non c’è la possibilità che ricresca in un futuro. Appena terminato l’intervento, Anthony e le sue due figlie non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro gratitudine alla dottoressa.