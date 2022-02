“Momento giusto per diventare mamma”: l’annuncio lascia tutti senza parole; cosa ha raccontato a Verissimo.

Quello con Verissimo è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin, alcuni tra i personaggi più amati del nostro Paese si raccontano a cuore aperto, tra carriera e vita privata. E di annunci emozionanti ne sono arrivati tanti in quello studio…

“Tu mi avevi detto tante volte che ti piacerebbe diventare mamma…”, sono state le parole di Silvia Toffanin. Ecco la risposta della sua ospite, che ha spiazzato tutti.

Verissimo, arriva la confessione dolcissima: “Momento giusto per diventare mamma”

“Se non ci fosse stato lui avrei smesso di nuotare anni fa. Hai sempre bisogno nella vita di un sostegno per andare avanti, per credere di più in te stesso e nelle tue possibilità.” Federica Pellegrini spiega quanto la vicinanza di Matteo Giunta sia stata fondamentale per il raggiungimento degli ultimi successi della sua carriera da nuotatrice. Ospite a Verissimo qualche mese fa, la campionessa di nuoto ha raccontato alcuni dettagli della sua storia d’amore col suo allenatore, una storia che per molto tempo ha preferito tenere nascosta. Un modo per concentrarsi sugli obiettivi sportivi senza finire nel mirino del gossip, ha spiegato. “È la persona migliore che conosco”, ha aggiunto parlando di lui, con gli occhi visibilmente lucidi per la commozione. Ed è a questo punto che la Divina si è lasciata andare ad una dolcissima confessione riguardo il desiderio di diventare mamma.

“Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto nel senso che non si poteva per vari motivi. Adesso da qui in poi, quando sarà sarà, non abbiamo programmato niente. Quando sarà sarà…Penso sia il momento giusto, il tempo giusto. Staremo a vedere”

Parole dolcissime quelle di Federica, che ha ammesso di aver trovato l’uomo giusto. Non possiamo che augurare a questa splendida coppia tutta la felicità del mondo. Per quanto riguarda Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin tornerà in onda nel weekend, con un nuovo doppio appuntamento settimanale, sabato e domenica pomeriggio. Chi saranno gli ospite che apriranno il loro cuore questa volta?