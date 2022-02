Oggi Stefano Accorsi è un attore affermato, ma ricordate quale storico spot anni ’90 ne consacrò il successo?

Stasera lo ritroveremo nella nuova fiction di Rai1 “Vostro Onore”, ma ricordate quale spot diede la popolarità all’attore Stefano Accorsi?

Tra gli attori più apprezzati del cinema italiano, Stefano Accorsi ha una carriera davvero strepitosa alle spalle. In circa trent’anni ha conquistato il pubblico col suo talento ampiamente dimostrato nei tanti film che lo hanno visto impegnato nei ruoli più diversi, ma lo ricordate agli esordi?

Nato a il 2 marzo 1971, dopo il diploma al Liceo scientifico Sabin, Stefano Lelio Beniamino Accorsi a soli vent’anni ha l’occasione di partecipare al film Fratelli e sorelle di Pupi Avati, dove arriva dopo aver risposto ad un annuncio su il Resto del Carlino. Si iscrive allora alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna, diplomandosi nel 1993.

Il primo grande successo come attore arriva nel 1996 con Jack frusciante è uscito dal gruppo, ma a dargli grande popolarità fu uno spot pubblicitario risalente all’anno prima e rimasto nella storia. Ricordate quale?

Stefano Accorsi, non potete aver dimenticato lo spot che lo rese così amato: erano gli anni ’90

Stasera Accorsi sarà protagonista della nuova fiction in onda su Rai1 Vostro Onore, dove vestirà i panni del giudice Vittorio Pagani e il pubblico non vede l’ora di ritrovarlo sul piccolo schermo.

La carriera esplose negli anni ’90, ricordate? In quel periodo ottenne il David di Donatello come miglior attore protagonista recitando nel film di Luciano Ligabue Radiofreccia; nel 2001 fu al fianco di Giovanna Mezzogiorno in L’ultimo bacio di Gabriele Muccino; nel 2005 è stato l’indimenticabile Commissario Nicola Scialoja in Romanzo Criminale. Innumerevoli i suoi personaggi, ma chi di voi lo ricorda nello spot del gelato Maxibon?

Correva l’anno 1995 e nella divertente scenetta ambientata in un lido, cercava di conquistare una turista straniera pronunciando in un inglese maccheronico la frase “Du gust is megl che uan”.

Un ricordo a cui sarà molto legato anche Stefano e che ha rappresentato la ‘grande svolta’ nella sua vita.