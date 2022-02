Stasera la prima puntata di Vostro Onore: cosa accadrà, trama, cast, puntate e repliche

Stasera andrà in onda la prima puntata di Vostro Onore, cosa accadrà? Scopriamo il cast, la trama, quante puntate e dove vedere le repliche.

A distanza di qualche ora dal finale di stagione choc de L’amica Geniale, il pubblico di Rai Uno è in attesa per l’inizio di una nuova e travolgente fiction. Stiamo parlando proprio di Vostro Onore.

In onda a partire da questa sera, Lunedì 28 Febbraio, e per circa quattro settimane, su Rai uno andrà in onda una storia tanto avvincente quanto appassionante. Tratto dalla serie televisiva israeliana, la versione italiana ha come protagonista Stefano Accorsi. E racconta la storia del giudice Vittorio Pagani, interpretato dall’amatissimo attore bolognese, che dovrà fare i conti con un drammatico incidente che causerà suo figlio. Da giudice integerrimo e sempre pronto a stare dalla parte della giustizia, il buon Pagani sarà disposto a tutto pur di preservare l’incolumità di suo figlio.

Vostro Onore: cast, quando ultima puntata e trama

Da stasera fino a Lunedì 21 Marzo, salvo cambi di programmazione improvvisi, Stefano Accorsi sarà il protagonista di Vostro Onore, nuova fiction di Rai Uno. Scopriamo insieme la trama.

Rimasto vedova di sua moglie, Vittorio vive insieme a suo figlio, che – a quanto pare – è proprio quello che ha avuto la peggio dalla morte di sua madre. Una sera, il giovane investe un suo coetaneo, non sapendo che quest’ultimo è uno degli esponenti dei Silva, clan criminale milanese. L’obiettivo, quindi, di suo padre – che nel frattempo è in lizza per essere nominato presidente del tribunale di Milano – è di tentare in tutti i modi di salvaguardare suo figlio. Il buon Pagani, infatti, conosce benissimo il clan. E sa per certo che, se dovesse spuntare il colpevole dell’incidente, i Silva gli darebbero la caccia per giustizia. Inizia così una corsa contro il tempo durante la quale Vittoria, aiutato da un suo amico poliziotto, tenterà di salvare suo figlio.

Il cast previsto per questa nuova fiction è a dir poco stellare! Oltre al mitico Stefano Accorsi, vi è Oscar Matteo Giuggioli – che recentemente abbiamo visto in Buongiorno Mamma – ma anche tantissimi altri straordinari interpreti. Tra cui: Remo Girone, Francesco Colella ed altri.

Cosa accadrà stasera e come vedere la replica

Tra qualche ora, quindi, andrà in onda la prima puntata, ma cosa accadrà? Ebbene. Il pubblico di Rai Uno assisterà al misfatto e all’evolversi della trama. Matteo, infatti, racconterà a suo padre di aver investito un uomo. E non di aver prestato soccorso. L’uomo, giudice perfetto ed encomiabile, si offre di pagare le spese legali al giovane ragazzo investito, ma quando scoprirà chi è e a chi deve dare conto cambia immediatamente pensiero. Tra lui e Filippo Grava, boss mafioso, c’è una stretta parentela. E il buon Pagani deve assolutamente proteggere suo figlio. Tra l’altro, il clan non è affatto ‘volto nuovo’ al giudice. Anni prima, infatti, Vittoria ne aveva arrestato il suo perno!

Avete preso impegni e non sapete come seguire la replica? Tranquilli: su Rai Play è possibile rivederla gratuitamente.