Tiziano Ferro, bellissima notizia: “Sono diventato papà”

Gioia immensa per Tiziano Ferro: attraverso i social, il celebre cantante di Latina fa sapere di essere diventato papà di due figli.

E’ giunto questa mattina, lunedì 28 febbraio 2022, l’annuncio dell’amatissimo Tiziano Ferro che ha comunicato ai fan di essere diventato papà. Il celeberrimo cantante e il suo compagno Victor sono finalmente diventati genitori.

Nel post pubblicato su Instagram, la foto della coppia insieme ai due bimbi (un maschietto ed una femminuccia) è il ritratto dell’amore. Centinaia di migliaia i like per la splendida famiglia da poco allargata.

Ferro ha fatto coming out diversi anni fa non senza aver attraversato momenti di difficoltà raccontati, tra l’altro, in varie interviste in tv o sui giornali. Una confessione che lo ha reso libero e pronto ad una nuova vita insieme a Victor, l’uomo che ama e che adesso condividerà con lui anche questa felicità.

Tiziano Ferro diventa papà di due bambini: l’annuncio più bello

In vent’anni di carriera, l’artista originario di Latina ha conquistato il pubblico con brani indimenticabili e con la potenza della sua voce che sa emozionare. L’amore del pubblico nei suoi confronti è dovuto però anche alla splendida persona che si è sempre dimostrata. Non stupisce quindi che la notizia della sua paternità abbia reso felicissimi milioni di fan.

Nella didascalia al post, Tiziano ha chiesto rispetto per la sua sfera privata nonostante capisca la curiosità sulla splendida novità che lo riguarda. Non ha fatto quindi nessun accenno al percorso fatto per realizzare questo sogno, ma ha rivelato che i bambini, Margherita e Andres, hanno rispettivamente 9 e 4 mesi.

“Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra. Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione”, si legge nel post del cantante.

“Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo”, ha poi aggiunto.

Una scelta saggia di cui non possiamo che complimentarci.