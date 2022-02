Uomini e Donne, “Ho preferito rinviare il matrimonio”: la confessione gela tutti; ecco cosa ha raccontato in studio l’ex protagonista della trasmissione.

Di amori, a Uomini e Donne, ne sono nati tantissimi nel corso di tutti questi anni. Alcuni hanno avuto vita breve, mentre altri proseguono nel tempo. Rientra tra questi ultimi la coppia di cui vi parliamo oggi, che è nata proprio qualche anno fa grazie al programma di Maria De Filippi. L’amore procedeva a gonfie vele tra loro, ma a settembre c’è stata una battuta d’arresto.

“C’è stata una parentesi a settembre dove ci siamo lasciati, dove io ho fatto il matto perché mi sono arrabbiato di brutto. Siamo stati dieci giorni senza vederci.”, ha raccontato lui a Uomini e Donne. Ora, tra i due, è ritornato il sereno, ma lei ha ammesso di aver deciso di rinviare le nozze. Ecco il motivo.

“Ho preferito rinviare il matrimonio”: l’ex protagonista di Uomini e Donne lo ha confessato in studio

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati a Uomini e Donne! Nella puntata in onda oggi, 28 febbraio 2022, la coppia del trono Over è tornata nel luogo dove la loro storia è nata, qualche anno fa. I due hanno ammesso di essere insieme ed innamorati, ma non nascondendo la crisi vissuta qualche mese fa. Un crisi che Sossio ha reso pubblica attraverso i social, annunciando la rottura. Come ha spiegato oggi in puntata, lo ha fatto spinto dall’impulsività, per fare un dispetto a Ursula, sapendo che lei è molto discreta. Tutto questo, però, ora fa parte del passato e tra di loro è tornato il sereno. Niente matrimonio però al momento.

“Se un litigio come quello di settembre ci ha portati ad allontanarci, per me non ci sono i presupposti per il matrimonio, quindi ho deciso che lo rinvieremo a quando le cose andranno meglio”, ha spiegato la Bennardo.

Le nozze, inizialmente fissate per Giugno 2022, sono quindi al momento rimandate. E voi, avete seguito questa puntata di Uomini e Donne?