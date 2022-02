Vacanze alle Maldive per Michelle Hunziker: sapete quanto costa una notte nel resort da sogno?

Vacanze alle Maldive per Michelle Hunziker: sapete quanto costa una notte in questo resort? I dettagli di questo posto da favola.

Meritato relax per Michelle Hunziker, che è volata alle Maldive per staccare la spina dopo un periodo decisamente intenso. La conduttrice ha lavorato duro per mettere su il suo one woman show, dove ha ripercorso i momenti salienti della sua vita e della sua carriera, in compagnia di colleghi e amici. Dal punto di vista sentimentale, il dolore della separazione da Tomaso Trussardi, arrivata dopo dieci anni di amore.

“Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare la testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista”, ha scritto la Hunziker sui social. Ma avete visto il resort che Michelle ha scelto per il suo soggiorno alle Maldive? È un posto da favola: scopriamo quanto costa passare una notte nel resort circondato dal mare.

LEGGI ANCHE —->Sembrano sorelle, avete mai visto la mamma di Michelle Hunziker? Eccola

Michelle Hunziker in vacanza alle Maldive: quanto costa una notte in quel resort

Giorni di sole e pieno relax per Michelle Hunziker, che sta trascorrendo una meritata vacanza alle Maldive, in compagnia di figlie e amiche, per prendersi una pausa. Attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, la conduttrice sta condividendo immagini e video del suo viaggio, tra acque cristalline e spiagge bianche. In molti si saranno chiesti, però, qual è il resort in cui Michelle sta trascorrendo questi giorni da sogno. Ebbene, si tratta del Diamond Thudufushi Beach and Water Villas, un resort situato sull’atollo di Ari. Quanto costa una notte lì?

Come riporta Fanpage.it, per soggiornare una sola notte nel resort si va dai 445 al 916 euro, a seconda della tipologia di camera e dei servizi scelti.

LEGGI ANCHE —–>Michelle Hunziker, quella confessione su Eros Ramazzotti che fa sognare tutti

Un vacanza rilassante con le persone che ama, ma per Michelle non mancano le preoccupazioni per quanto sta accadendo in Ucraina: “Qui è notte fonda, mi sono svegliata con gli incubi, sentivo piangere bambini, donne, uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, a vivere la mia quotidianità”, scrive Michelle nelle sue stories di Instagram.