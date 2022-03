Beautiful, che fine ha fatto Sally Spectra? Il colpo di scena che nessuno immagina sull’interessante personaggio della soap opera.

È stata una grande protagonista di Beautiful: il suo inganno ai danni di Wyatt Spencer e Flo è rimasto impresso nella mente dei telespettatori. Parliamo di Sally Spectra, nipote dell’indimenticabile fondatrice della Spectra Fashion. Come lei, la giovane Sally è forte, determinata e pronta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Ma che fine ha fatto adesso?

Da un po’ di tempo, infatti, il personaggio interpretato dalla bellissima Courtney Hope non appare più in scena ed è lontano dalle vicende di Los Angeles… sapete dove si è “trasferita”? Vi sveliamo un retroscena che non tutti conoscono.

Sally Spectra è una delle protagoniste di Beautiful: ecco dove si è “trasferita”

Come la Sally “originale”, anche la sua pronipote ha carattere da vendere. La giovane Sally Spectra si è fatta conoscere dai telespettatori di Beautiful per la sua determinazione, che l’ha spinta a commettere anche atti decisamente discutibili, come fingere una malattia per riconquistare Wyatt. Ma in molti si chiederanno dov’è finita la Spectra? Ebbene, si è semplicemente “trasferita” in un’altra soap!

Proprio così, l’attrice Courtney Hope sta vestendo i panni di Sally in The Young and The Restless ( Febbre d’amore): la stilista è arrivata nella fittizia cittadina Genoa City e ha dovuto affrontare diversi ostacoli per affermarsi nella nuova realtà. Ma non si tratta del primo crossover tra le due soap: sono tantissimi i personaggi di Beautiful che sono stati inseriti nella trama dell’altra soap. Tra questi ci sono Katherine Kelly Lang, nel ruolo di Brooke, Kimberlin Brown nel ruolo di Sheila Carter e Susan Flanery nel ruolo di Stephani Forrester.

E voi, conoscevate la soap “parente” di Beautiful? A proposito di quest’ultima, ben presto ci saranno colpi di scena incredibili: da gravidanze inattese a tradimenti che sconvolgeranno la vita dei protagonisti. E non mancherà un omicidio che farà finire in carcere uno dei protagonisti della soap. Insomma, non perdetevi le prossime puntate perché accadrà davvero di tutto!