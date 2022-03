Cosa faceva Patrizio Rispo prima del successo in televisione: così è iniziata la sua carriera

Patrizio Rispo interpreta Raffaele Giordano in Un posto a sole: cosa faceva l’amato attore prima del successo in televisione.

Patrizio Rispo interpreta da anni Raffaele Giordano in Un posto al sole. L’attore è entrato a far parte del cast da quando la soap opera, oggi famosissima, ha esordito, esattamente dal 1996. Sicuramente, questo personaggio è uno dei più amati dai telespettatori. Rispo ha un ruolo centrale.

Un posto al sole l’ha fatto conoscere al pubblico, ma l’attore ha una carriera pienissima. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e ha recitato al cinema e in televisione. L’abbiamo visto in Ricomincio da Tre, Morte di un matematico napoletano, Le mani forti, La vita degli altri, Travolti dal destino, Certi bambini, Benvenuto presidente, Ammore e malavita e tantissimi altri film sul grande schermo. Sul piccolo schermo ha recitato in La piovra 7-Indagine sulla morte del commissario Cattani, Morte di Una strega, Gente di mare, Assunta Spina, 7Vite 2, Figli del destino e in tanti altri film ancora. E’ tra gli attori più amati, ma sapete cosa faceva prima del successo in televisione? La sua carriera, forse molti lo immaginano, ha avuto inizio così.

Patrizio Rispo è Raffaele Giordano in Un posto al sole: cosa faceva l’attore prima del successo in televisione

E’ entrato a far parte della soap opera quando questa ha esordito. Patrizio Rispo interpreta Raffaele Giordano in Un posto al sole dal 1996. Da 25 anni veste i panni del portiere di Palazzo Palladini.

Questo è uno tra i tantissimi personaggi che ha interpretato nel corso della sua lunga carriera. Oggi è molto amato ed è conosciuto dal grande pubblico, ma sapete prima di diventare famoso e di godere del successo televisivo, cosa faceva?

Patrizio Rispo ha iniziato la carriera come attore di cabaret. Sul web si apprende che ha iniziato con un gruppo chiamato Il criticone, con Francesco Paolantoni e Mario Porfito e nel cinema invece come stuntman. Inoltre, per cinque anni ha avuto una compagnia teatrale con Biagio Izzo, Porfito e Mimmo Esposito. Al 1979 risale il suo primo film al cinema Nel regno di Napoli. Dal 1996 fa parte del cast di Un posto al sole e con il suo personaggio di Raffaele Giordano ha conquistato il pubblico.