Costantino Della Gherardesca è oggi un affermato e amato conduttore, in passato si è laureato: scopriamo in che cosa.

Costantino Della Gherardesca è il conduttore di Pechino Express. E’ al timone del famoso reality dal 2013. Prima ancora è stato lui stesso concorrente insieme al nipote Barù, oggi attuale concorrente del GF Vip. Nel percorso sottotitolato ‘Avventura in Oriente’ e condotto allora da Emanuele Filiberto Di Savoia, la coppia Zio-Nipote si è classificata al terzo posto.

Oggi è un affermato conduttore, ma ha iniziato a lavorare in televisione nel 2001 nel programma Chiambretti c’è. In questi anni è stato presente in tantissime trasmissioni vestendo ruoli diversi, in particolare come opinionista, ma anche come giurato a Il ballo delle debuttanti, a Born To Mix, nel 2021 è stato il giurato del programma Il cantante mascherato. Ha inoltre preso il timone del programma Quattro Matrimoni in onda su Sky dal 2021 e ha avuto tanti altri ruoli in tanti altri programmi. C’è un dettaglio che forse non tutti conoscono della sua vita, Della Gherardesca ha conseguito la laurea anni fa: scopriamo insieme in che cosa.

Il percorso di studi di Costantino Della Gherardesca: in che cosa è laureato il conduttore

Il 10 marzo parte su Sky e Now la nuova edizione di Pechino Express condotta da Costantino Della Gherardesca. Le edizioni precedenti sono state trasmesse su Rai 2. Il conduttore è al timone del reality dal 2013. La sua presenza non passa inosservata.

Segue le coppie concorrenti e spesso si lascia andare a commenti caratteristici del suo umorismo. La sua personalità piace proprio tanto! Ma come abbiamo già detto, prima di prendere il timone del reality è stato lui stesso concorrente insieme al nipote Barù, oggi concorrente del GF Vip. Prima del successo, c’è un particolare della vita del presentatore che forse non tutti conoscono. Della Gherardesca ha conseguito la laurea anni fa: sapete in che cosa?

Il conduttore di Pechino Express si è laureato in Filosofia al King’s College London, un’università britannica tra le più prestigiose al mondo. Nel mondo dello spettacolo ha esordito negli anni 2000, ottenendo grande consenso e meritato successo.