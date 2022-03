Ema Stokholma è molto amata: ricordate in quale reality ha trionfato?

Ema Stokholma è oggi una conduttrice molto famosa ed è amatissima: ma ricordate in quale reality ha trionfato?

Ema Stokholma, pseudonimo di Morwenn Moguerou, è una conduttrice radiofonica, televisiva e una scrittrice. L’abbiamo vista insieme a Gino Castaldo commentare live il Festival di Sanremo 2022 in qualità di conduttrice di Rai Radio 2.

Ma questa non è la prima volta, perchè anche negli anni precedenti era presente. Anzi, a maggio del 2018 ha anche commentato, sempre per Radio 2, la finale dell’Eurovision Song Contest. Ema ha vissuto un’infanzia molto difficile, a causa delle violenze subite da sua madre e ha aperto il suo cuore, raccontato il dolore provato nella sua autobiografia, pubblicata nel 2020 Per il mio bene. L’opera è stata accolta positivamente dalla critica e vince l’anno seguente il Premio Bancarella. Oggi è molto amata ed è famosissima, ma ricordate dove l’abbiamo anche vista? La conduttrice qualche anno fa è stata concorrente di un famoso reality e ha trionfato.

Ricordate in quale reality abbiamo visto Ema Stokholma? Ha portato a casa la vittoria

Nel 2020 Ema Stokholma ha esordito come scrittrice con l’autobiografia Per il mio bene. Un’opera incentrata sulla sua infanzia difficile. Ha raccontato delle violenze subite da sua madre. Ha dichiarato che la donna che avrebbe dovuto amarla, l’ha incitava a suicidarsi: “I miei primi ricordi sono violenti. Non ricordo un abbraccio, un sorriso, una pacca sulla spalla. Mi ricordo solo botte, insulti e umiliazioni. Faceva parte della quotidianità”, ha dichiarato.

A 15 anni Ema è scappata in Italia. E qui ha presto l’occasione di entrare nel mondo della moda lavorando come modella per importanti maison. Negli anni 2000 si avvicina al mondo della musica e intraprende la professione di disc jockey. Il debutto nella televisione italiana arriva nel 2013 quando conduce l’aftershow degli MTV Italian Awards. Da allora non si è più fermata. Sempre in televisione, qualche anno fa, l’abbiamo vista in un famoso reality ed ha trionfato.

Ema Stokholma ha vinto la sesta edizione di Pechino Express-Verso il Sol Levante, nel 2017. Ha trionfato insieme a Valentina Pegorer, formando la coppia delle Clubber. Voi ricordate il suo percorso nel reality? E’ stato pazzesco, la conduttrice ha conosciuto posti e persone nuove e ha superato molte ‘difficoltà’ del format.