GF Vip, Soleil conquista la scena con piume e treccine: quanto costa il mini dress

Per la 45esima puntata del GF Vip Soleil ha voluto lasciare tutti senza parole, ma quanto costa il mini dress verde militare con le piume.

Siamo alle ultime battute finali di questa sesta edizione del GF Vip ma, nonostante siano trascorsi quasi sei mesi dall’inizio di quest’avventura, i concorrenti non sembrano affatto stanchi di mostrarsi sempre al top in puntata.

E’ stata soprattutto Soleil Sorge a mostrare di volta in volta i dettagli più glamour, come ad esempio gli iconici sandali peluche indossati in più di un’occasione o il cerchietto gioiello sfoggiato giovedì scorso.

Ieri sera non è stata da meno: tra l’appariscente outfit e la particolarissima acconciatura, è stato impossibile non essere ‘catturati’ dalla bella italo americana. Mai banale nella scelta dei capi da indossare, la Sorge continua a confermarsi ‘reginetta’ di stile di questa edizione del reality.

Il mini dress con piume di Soleil attira l’attenzione, sapete quanto costa?

Se nella precedente l’abbiamo vista in total black e l’unico particolare della mise è stato il favoloso cerchietto gioiello firmato Marina Fossati, stavolta l’influencer ha voluto davvero lasciare il segno con un look destinato a stupire.

I più attenti avranno certamente notato che è tornata al suo amore per le piume, già sfoggiate tempo fa. Il mini dress verde militare è il modello Gea firmato The Archivia: bustier in cotone a maniche lunghe e girocollo e gonna con piume. Come si legge sul sito del marchio, il suo costo è di 400 euro.

Nulla di più adatto che i sandali e accessori gold: gioielli di Marina Fossati e maxi cintura. Per quanto riguarda i capelli, le onde sauvage erano perfettamente in sintonia col resto del look, ma ad incantare stavolta sono state soprattutto le treccine laterali.

A noi è piaciuta davvero tanto, voi che ne dite?