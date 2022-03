Matrimonio a prima vista, Giorgia e Antonio sempre più complici: tutti hanno notato cos’è successo durante la cena.

Matrimonio a prima vista è un format in onda su Real time. La nuova edizione è partita il 16 febbraio e sta già appassionando i telespettatori. Le coppie sono tre come negli anni precedenti.

Nei primi episodi abbiamo visto la celebrazione del matrimonio e quindi anche il primo incontro tra gli sposi. Un incontro che non è stato dei migliori dato che nessuno ha mostrato grande entusiasmo, a parte Mattia. Con il passare delle ore insieme però ci sono stati dei cambiamenti e in alcune coppie la complicità è cresciuta. In particolare ad apparire subito molto affiatati sono stati Antonio e Giorgia. Già durante la celebrazione abbiamo notato una certa complicità. Sorrisi, baci e le risate non sono mancati fra i due, ma ci sono dettagli che forse non tutti hanno notato, nel loro rapporto e anche nelle parole.

Matrimonio a prima vista, Antonio e Giorgia: è successo durante la cena

Antonio e Giorgia sono una coppia di Matrimonio a prima vista. Fisicamente non c’è stato il colpo di fulmine, ma dopo i primi sguardi, è subentrata subito una certa complicità. Durante il pranzo nuziale si sono divertiti e hanno ballato anche con i parenti dell’altro. Anzi, la sposa ha palesato il fatto di gradire molto le origini pugliese dello sposo.

Anche quando sono rimasti soli non è mancata questa affinità. Già durante il servizio fotografico c’era stato un avvicinamento, un bacio rubato da Antonio a sua moglie che non si è tirata indietro, come lei stessa ha poi detto. Adesso sono in viaggio di nozze sulle Dolomiti e si stanno conoscendo a piccoli passi. Durante una cena hanno chiacchierato e parlato anche del concetto di amore, dopo una domanda della sposa. Mentre Antonio ha detto che per lui è una cosa che in questo caso cresce nel tempo perchè in questo contesto bisogna dare una spinta, lei ha risposto che l’amore nasce dal cuore. Sono sorti poi ‘dettagli’ che Antonio e anche Giorgia hanno espresso.

I due hanno scherzato e sorriso a più non posso. Le battute non sono mancate. Antonio ha però palesato il fatto che vuole godersi questo rapporto, va bene in modo amichevole ma bisogna andare altro. “Mi ricorda molto il rapporto che ho con i miei amici, voglio che ci sia anche questo con la persona che ho di fianco, ma non solo questo“, ha detto anche Giorgia dietro le quinte. Cosa succederà fra Antonio e Giorgia? Staremo a vedere.