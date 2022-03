Robert Pattinson, chi è e cosa fa nella vita la sua fidanzata

Avete mai visto la fidanzata dell’amatissimo attore Robert Pattinson? Lei è davvero bellissima: scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita

Sta per ritornare sul grande schermo con uno dei più grandi capolavori della Warner Bros , The Batman, Robert Pattinson è uno degli attori più amati di sempre. Dagli esordi in cui era solo un adolescente, lo ricordiamo in Harry Potter e il Calice di Fuoco o ancora in Twilight, l’attore britannico è sicuramente uno dei nomi più noti nel mondo dello spettacolo a livello internazionale.

Dal set di Twilight l’amato attore conquistò il cuore dell’attrice protagonista, Kriwsten Stewart. I due hanno fatto coppia sino al 2017, poi la loro storia è giunta al capolinea. Robert Pattinson un anno dopo ritrova però l’amore insieme a colei che è oggi la sua compagna. Avete mai visto la fidanzata di Robert Pattinson?

Dal 2018 fanno coppia fissa! Lei è Suki Waterhouse ed è la fidanzata dell’amatissimo attore Robert Pattinson. Sappiamo che Suki Waterhouse è una modella di origini londinesi, proprio come l’attore, ed ha da poco compiuto 30 anni, il 5 Gennaio per l’esattezza. Bellissima è dir poco, gli scatti su Instagram mostrano una bellezza davvero mozzafiato!

Burberry, Balenciaga, Alexander Wang, sono solo alcuni dei famosissimi brand internazionali per i quali Suki ha sfilato; la bellissima modella londinese è stata anche protagonista di diverse copertine come Vogue, Elle.. Non solo modella però! Suki Waterhouse ha occupato anche la scena cinematografica vestendo i panni di diversi personaggi femminili all’interno di grandiosi capolavori cinematografici. Un esempio è quello della commedia romantica che risale al 2019, quando nei panni di Tiffani ha recitato in ‘Un giorno di pioggia a New York‘ di Woody Allen. La ritroviamo anche sul piccolo schermo all’interno delle serie televisive ‘Into the dark’ del 2018, The white princess nel 2017 e Materio Girl nel 2010. Insomma, tutto va a gonfie vele per la bellissima Suki Waterhouse. Riguardo la vita di coppia non sappiamo molto perché a quanto, sebbene siano entrambi due personaggi noti nel mondo dello spettacolo, i due intendono vivere la loro storia d’amore nel massimo della privacy, lontana dalle luci dei riflettori.