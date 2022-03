Rosa Perrotta incanta tutti alla festa di compleanno: l’abito ha attirato l’attenzione

Non ha deluso le aspettative il look scelto da Rosa Perrotta per il suo 33esimo compleanno: l’abito indossato al party è straordinario!

Chi ha una passione per la moda come Rosa Perrotta non avrà potuto non apprezzare l’incredibile cura dei dettagli che la bella influencer ha avuto per i festeggiamenti del suo 33esimo compleanno.

La fatidica data è caduta pochi giorni fa, esattamente il 25 febbraio, giusto dopo aver preso parte agli appuntamenti della Milano Fashion Week. L’ex tronista di Uomini e Donne non poteva certo mancare all’evento più atteso dell’anno e così, anche dopo la seconda gravidanza ha presenziato all’importante manifestazione.

Alla sfilata di Roberto Cavalli ha incantato tutti con una mise total black, invece a quella di Genny ha optato per un meraviglioso abito lungo a righe bianco e nero. Al party della mamma-bis hanno partecipato vari volti noti del mondo dei social, come Paola Di Benedetto e Natalia Paragoni. Con la prima, Rosa ha stretto amicizia nel 2018, quando entrambe hanno partecipato alla stessa edizione de L’Isola dei Famosi.

Rosa Perrotta, l’abito per la festa di compleanno è un successo: tutti dettagli del look

“Ho azzardato, ma l’età avanza, meglio approfittare finché si può”, ha scherzato la compagna di Pietro Tartaglione. E come darle torto? Se siete quindi curiosi di scoprire tutti i dettagli del favoloso abito, siete nel posto giusto!

Il vestito da sera che l’ha incoronata regina della serata, presenta un décolleté tempestato di cristalli ed è firmato Atelier Formeri. La scollatura profonda ma elegante insieme al maxi spacco hanno dato quel tocco di sensualità e classe a cui la Perrotta ci ha sempre abituati.

I capelli raccolti in una lunga coda hanno messo in risalto il bellissimo viso della festeggiata e completare il capolavoro sono stati gli orecchini super lucenti.

Visto che meraviglia?