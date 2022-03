Il tenero bambino nella foto oggi è famosissimo: lo vediamo ogni giorno in tv

Il suo volto è diventato familiare ormai per tantissimi che lo guardano in tv: sapete dirci chi è questo bambino che appare nella foto?

Nonostante in tv si occupi di argomenti spesso molto seri, riesce a trovarsi perfettamente a suo agio anche nei momenti di puro spettacolo e leggerezza. Questa è solo una delle ragioni per le quali è così amato dal pubblico.

Quello che vediamo in questa foto è solo un bambino e quasi sicuramente a quell’epoca neanche lui avrebbe mai immaginato la grande carriera che avrebbe costruito. Professionalità, impegno, dedizione, garbo, eleganza: sono questi gli ingredienti del successo che lo accompagna da anni e lo ha trasformato in un volto importantissimo per la Rai.

Proprio qui lo vediamo ogni giorno, al timone di un programma seguitissimo. Dato l’alto gradimento del pubblico nei suoi confronti, è molto richiesto anche in altre trasmissioni dove mostra il lato di sé più leggero sempre con l’educazione e la compostezza che lo contraddistinguono.

Capito di chi si tratta?

Il bambino in foto oggi è un conduttore tv molto apprezzato: riuscite a riconoscerlo?

Questo meraviglioso bimbo altri non è che Alberto Matano, amatissimo conduttore de La vita in diretta.

E’ stato lo stesso giornalista tempo fa a postare su Instagram le foto a confronto che erano state mostrate durante una puntata de I Soliti Ignoti con Amadeus. Guardando attentamente, si può notare che il sorriso è identico a quello attuale.

Forse ciò che può trarre in inganno è il fatto che da piccolo portasse i capelli molto corti e i ricci con cui siamo abituati a vederlo non compaiano nello scatto. Ma di certo il taglio degli occhi e il resto dei lineamenti non sono molto distanti da quelli attuali.

E voi avreste mai scommesso che si trattasse proprio dell’ex mezzobusto del TG1?