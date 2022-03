Tess Masazza, avete mai visto la sua casa? Un dettaglio non sfugge, c’entra la sorella; diamo un’occhiata a qualche angolo della sua abitazione.

La stiamo ammirando nella seconda edizione di Lol chi ride è fuori, uscita su Amazon Prime il 24 febbraio. Parliamo di Tess Masazza, la giornalista, attrice e influencer italo americana famosissima sul web. Agli inizi della sua carriera ha lavorato come assistente fotografa, ma la popolarità è arrivata grazie a Youtube: la web serie “Insopportabilmente donna” è un vero successo. In attesa di seguire le prossime puntate di Lol, siete curiosi di scoprire dove vive la meravigliosa Tess?

Attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, l’influencer ha mostrato alcuni angoli della sua casa. E un dettaglio in particolare ha catturato l’attenzione dei fan. Curiosi di vederlo? Siete nel posto giusto!

Avete mai visto la casa di Tess Masazza? Un particolare ha colpito tutti, ecco il significato

Tess Masazza è una dei concorrenti della seconda edizione di Lol, il programma di Amazon Prime che vede dieci comici rinchiusi in una stanza per sei ore con un solo obiettivo: non ridere! In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa seconda edizione, scopriamo qualcosa in più su di lei. O meglio, sulla sua casa! Sapete dove abita la bellissima influencer?

Ebbene, come riporta Fanpage, Tess abita a Milano, dove ha vissuto anche durante gli studi. Ma com’è fatta l’abitazione nel cuore del centro milanese? Possiamo vedere alcuni angoli della sua casa attraverso il profilo Instagram. Pavimenti in parquet e graniglia di marmo, ma a saltare agli occhi sono i quadri che ornano le pareti. Uno in particolare… Avete notato quelle due donne?

Il significato di quel dipinto, intitolato Sorellanza su tela, è stato spiegato proprio da Tess in un post condiviso su Instagram: “Nel quadro, realizzato da mia zia, siamo io e mia sorella. Non la vedo da quasi un anno per colpa del covid e mi manca. Mi porto dietro questo quadro da tanti anni, case dopo case, perché mi ricorda la mia famiglia e guardarlo mi rasserena molto”